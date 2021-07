Bij de fiscus lopen 57 onderzoeken naar de handel en wandel van clubs, voetbal­makelaars en spelers. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wil in kaart brengen wat de voorbije jaren mogelijk aan belastingen is ontdoken, zo schrijft De Tijd zaterdag.

De BBI kan wegens het geheim van het onderzoek geen namen van clubs of individuen geven. Maar volgens De Tijd gaat het om zo goed als alle profclubs. Volgend seizoen zijn dat er 18 in de eerste klasse en 6 in 1B (de vroegere tweede klasse).

Bij sommige clubs gaat de fiscus zeven jaar terug omdat er een vermoeden van fraude is. Daarnaast gebeuren enkele algemene controles waarbij de speurders drie jaar teruggaan.

De fiscale speurtocht valt niet uit de lucht. Bijna drie jaar geleden kwam er vanuit het gerecht een grootschalig onderzoek naar witwassen en fraude aan de top van ons voetbal, Operatie Zero.

'Het merendeel van de dossiers die de BBI behandelt, vloeit voort uit die gerechtelijke actie. Daarnaast zijn er nog enkele onderzoeken die niet noodzakelijk een verband hebben met het gerechtelijk dossier, maar die eerder zijn begonnen en in hoofdzaak betrekking hebben op makelaarsvergoedingen', zegt de FOD Financiën.

De BBI kan wegens het geheim van het onderzoek geen namen van clubs of individuen geven. Maar volgens De Tijd gaat het om zo goed als alle profclubs. Volgend seizoen zijn dat er 18 in de eerste klasse en 6 in 1B (de vroegere tweede klasse). Bij sommige clubs gaat de fiscus zeven jaar terug omdat er een vermoeden van fraude is. Daarnaast gebeuren enkele algemene controles waarbij de speurders drie jaar teruggaan. De fiscale speurtocht valt niet uit de lucht. Bijna drie jaar geleden kwam er vanuit het gerecht een grootschalig onderzoek naar witwassen en fraude aan de top van ons voetbal, Operatie Zero. 'Het merendeel van de dossiers die de BBI behandelt, vloeit voort uit die gerechtelijke actie. Daarnaast zijn er nog enkele onderzoeken die niet noodzakelijk een verband hebben met het gerechtelijk dossier, maar die eerder zijn begonnen en in hoofdzaak betrekking hebben op makelaarsvergoedingen', zegt de FOD Financiën.