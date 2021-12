De volgende vier jaar zal de strijd tegen de fiscale fraude niet langer een topprioriteit zijn voor de politie. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

In het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat op 1 januari van kracht wordt, staat de fiscale fraude niet langer bij de fenomenen die een 'bijzondere aandacht' verdienen van alle politiediensten in ons land.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verdedigt de keuze voor de zeven andere topprioriteiten, zoals drugs en verkeersveiligheid. Ook ernstige en georganiseerde sociale fraude, zoals gesjoemel met uitkeringen, blijft een topprioriteit voor de politie. Vrijdag wordt het plan voorgelegd aan de deelstaten op de Interministeriële Conferentie.

Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke is het echter niet eens met die werkwijze. 'Een zeer fout signaal', tweet hij. 'Het nieuwe actieplan van de politie ondergraaft de geest van het regeerakkoord dat zegt dat we belastingfraude moeten bestrijden op elke flank', zegt hij in een bijkomende schriftelijke reactie. 'We kunnen niet toelaten dat er enkelen blijven profiteren van al de rest, want fraude ondergraaft solidariteit in de samenleving. Deze regering wil dan ook tegen 2024 1 miljiard euro ophalen. Vooruit zal er alles aan doen om die doelstelling te halen.'

Ook de Franstalige socialistische zusterpartij PS steigert. 'Een verwaterd plan op het gebied van de strijd tegen belastingfraude zal niet gesteund worden door de PS', waarschuwt Kamerfractieleider Ahmed Laaouej, die benadrukt dat het nieuwe Nationale Veiligheidsplan niet op regeringsniveau is besproken. 'De twee ministers (Verlinden en Van Quickenborne, nvdr) moeten hun plannen herzien en fiscale fraude opnieuw in de top 7 zetten, die dan een top 8 kan worden', oppert hij.

In het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat op 1 januari van kracht wordt, staat de fiscale fraude niet langer bij de fenomenen die een 'bijzondere aandacht' verdienen van alle politiediensten in ons land.Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verdedigt de keuze voor de zeven andere topprioriteiten, zoals drugs en verkeersveiligheid. Ook ernstige en georganiseerde sociale fraude, zoals gesjoemel met uitkeringen, blijft een topprioriteit voor de politie. Vrijdag wordt het plan voorgelegd aan de deelstaten op de Interministeriële Conferentie.Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke is het echter niet eens met die werkwijze. 'Een zeer fout signaal', tweet hij. 'Het nieuwe actieplan van de politie ondergraaft de geest van het regeerakkoord dat zegt dat we belastingfraude moeten bestrijden op elke flank', zegt hij in een bijkomende schriftelijke reactie. 'We kunnen niet toelaten dat er enkelen blijven profiteren van al de rest, want fraude ondergraaft solidariteit in de samenleving. Deze regering wil dan ook tegen 2024 1 miljiard euro ophalen. Vooruit zal er alles aan doen om die doelstelling te halen.' Ook de Franstalige socialistische zusterpartij PS steigert. 'Een verwaterd plan op het gebied van de strijd tegen belastingfraude zal niet gesteund worden door de PS', waarschuwt Kamerfractieleider Ahmed Laaouej, die benadrukt dat het nieuwe Nationale Veiligheidsplan niet op regeringsniveau is besproken. 'De twee ministers (Verlinden en Van Quickenborne, nvdr) moeten hun plannen herzien en fiscale fraude opnieuw in de top 7 zetten, die dan een top 8 kan worden', oppert hij.