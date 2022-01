Ook wie een pick-up louter voor niet-professionele redenen aankoopt, blijft ondanks eerdere aankondigingen genieten van het fiscaal gunstregime. De Vlaamse regering wijst naar het Waals gewest, maar daar voelt men zich niet aangesproken.

Pick-ups zijn de laatste jaren vaker op Vlaamse wegen te bespeuren. Bekende modellen zijn de Dodge Ram en de Volkswagen Amarok. Ze zijn makkelijk te herkennen door hun grootte, waarmee ze klassieke wagens snel klein doen lijken.

Op tien jaar tijd is het aantal pick-ups in Vlaanderen verdrievoudigd, tot ruim 30.000. Niet alleen de grote beschikbaarheid, maar ook het fiscaal voordeel zou een rol kunnen spelen in de populariteit.

Zo horen pick-ups automatisch tot de categorie 'lichte vrachtauto'. Eigenaars van die categorie wagens betalen nul euro belasting op inverkeerstelling (BIV), een besparing die kan oplopen tot 10.000 euro. Bovendien valt de jaarlijkse verkeersbelasting veel lager uit, wat ook duizenden euro's uitspaart.

De redenering achter het gunstregime is dat pick-ups gebruikt worden als bedrijfswagen. Maar dat is lang niet altijd het geval. Diependaele kondigde begin oktober 2020 dan ook aan om het fiscaal voordeel af te schaffen voor nieuwe gebruikers die niet kunnen aantonen dat ze de pick-up voor professionele doelstellingen aanwenden.

Volkswagen Amarok © Isopix

Jean-Luc Crucke

Maar ruim een jaar later zit de procedure in het slop. Volgens Diependaele is er een communautaire kink in de kabel. 'Voor we de aanpassing kunnen doorvoeren, moeten we de definitie van "lichte vracht" aanpassen, die vervat zit in een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten. Je kan zo'n akkoord dus niet eenzijdig aanpassen', zegt Diependaele. 'We hebben daarom de vraag gesteld aan Wallonië of zij akkoord waren om dit eventueel aan te passen, maar zij vroegen ons om te wachten.'

Ondertussen heeft het Waals gewest het heft in eigen handen genomen en het fiscaal voordeel zelf al teruggedraaid. De hervorming maakte deel uit van een ontwerpdecreet rond 'meer rechtvaardige fiscaliteit', dat regeringspartij MR op haar grondvesten deed daveren en uiteindelijk mee heeft geleid tot de exit van financiënminister Jean-Luc Crucke begin deze week.

De Dodge Ram 1500 © Getty Images

Voortaan zal een pick-up in Wallonië belast worden zoals alle andere wagens indien de eigenaar geen ondernemingsnummer kan voorleggen. Volgens Franstalige media bedraagt de BIV van een Dodge Ram 1500 nu 7.457 euro.

Aan Vlaamse kant is Diependaele bevreesd voor zo'n eenzijdige aanpak, en hij verwijst naar aan negatief advies van de Raad van State. De minister wil een juridisch solide oplossing die achteraf niet wordt teruggefloten zoals onder meer gebeurde met de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen begin vorig jaar.

Professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) zegt dat de redenering van de Vlaamse regering hout snijdt. 'De verkeersbelasting en de BIV ten aanzien van bedrijfswagens heeft altijd een akkoord van de andere gewesten nodig. Het is een van de bijzondere kronkels van de financieringswet.'

Diependaele wacht bijgevolg op actie. 'Wij gaan er nu vanuit dat het Waals gewest geen problemen heeft om het samenwerkingsakkoord aan te passen, zodat wij onze eigen accenten kunnen leggen.'

Maar binnen de Waalse regering is er een andere lezing van de feiten. 'De aanname is niet correct', klinkt het op het kabinet van Waals viceminister-president Philippe Henry (Ecolo). 'De aanpassing hangt niet af van het samenwerkingsakkoord, zoals het Waals gewest al heeft bewezen.'

Op dit moment is het onduidelijk hoe het verder moet. Zolang de kwestie onopgelost blijft, duurt het Vlaamse fiscale gunstregime voor nieuwe kopers van pick-ups voort.

