Er worden vraagtekens geplaatst bij de manier waarop het Luxemburgse bedrijf Avrox de deal voor 15 miljoen mondmaskers heeft gewonnen. Textielfirma's die hun dossier perfect in orde hadden, zijn volgens N-VA-parlementslid Michael Freilich om onduidelijke reden overboord gegooid.

Eind april moest Defensie van de federale regering op zoek naar een leverancier voor 18 miljoen stoffen mondmaskers. Een contract voor 15 miljoen daarvan - ter waarde van een kleine 40 miljoen euro - werd in de wacht gesleept door de firma Avrox.

Michael Freilich, Kamerlid voor N-VA, zich in Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag vragen bij de manier waarop dat is gebeurd. 'Defensie heeft in verschillende dossiers het bedrijf uitgesloten zonder gegronde reden', zegt hij. Zeker zeven firma's kregen te horen dat ze geweigerd waren omdat er geen referentie bij het dossier stak. 'Terwijl dat wél zo is', zegt Freilich.

Eén Belgische firma bevestigt dat ze benadeeld werd. 'Wij hebben bewijs dat we een referentie meegestuurd hebben, maar toch werden we geschrapt omdat er zogezegd geen referentie was', zegt Pol Speleers van Seyntex.

Freilich heeft een brief gericht aan het Rekenhof met de vraag om het dossier te onderzoeken.

