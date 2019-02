Filosoof Peter Venmans over de schoonheid van discretie: 'Democratie kan best wat beslotenheid verdragen'

'Het is wat raar om promotie te voeren voor een boek over discretie', glimlacht filosoof, auteur en hispanist Peter Venmans. De man is het vleesgeworden onderwerp van zijn boek: een rustige verschijning, iemand die niet schroomt secondelang na te denken voordat hij antwoordt op een vraag. Zijn introverte, bedaarde aard zette hem mee aan het schrijven van Discretie - Essay over een vergeten deugd. 'Wie introvert is, heeft weleens last van een op extraversie ingestelde samenleving als de onze.' In die samenleving leest Venmans veel uitroepingstekens, hoort hij veel geroep en gedaas, ziet hij branie, lef en onversneden narcisme. En een soms doorgeschoten hang naar transparantie en openheid. 'We leven in een expositiesamenleving waarin we onszelf permanent documenteren en rücksichtslos in de openbaarheid werpen. Dat levert veel op in deze tijden - in een enkel geval zelfs de sleutel van het Witte Huis.' Venmans ziet zijn essay als daad van verzet tegen die 'geest van opdringerigheid', en een pleidooi voor de luwte.

...