Filip Dewinter werkte voor Chinese vzw verdacht van spionage

Gedurende vijf jaar heeft een vzw uit het Antwerpse geprobeerd om in ons land een politiek en zakelijk netwerk uit te bouwen, met steun van de Chinese overheid. De vzw organiseerde vooral culturele evenementen en probeerde langs die weg politici en zakenmensen te bereiken.

Staatsveiligheid deed een onderzoek en stelt vast dat de organisatie zich gewaagd heeft aan zogenaamde 'inmengingsactiviteiten'. Dat zijn ongeoorloofde pogingen om beslissingsprocessen in ons land te beïnvloeden. De stichter van de vzw, de Chinees Shao Changchun, is eind vorig jaar het land uitgezet.

Ontkosten vergoed

Staatsveiligheid ontdekte dat Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zeer nauwe banden onderhield met Shao en zijn vzw. Zo had hij een etentje met een directeur van de federale politie op vraag van de Chinezen. Hij reisde ook verschillende keren naar China, ging eten met de ambassadeur van Oezbekistan en verbleef vijf dagen in Kazachstan. Allemaal op kosten van de verdachte vzw.

Het dossier zit ondertussen bij het parket, daar wordt het bestudeerd.

Ontkend

Dewinter ontkent dat hij op de hoogte was van verdachte banden tussen de vzw en de Chinese overheid. 'Ik heb geen deontologische fout gemaakt, laat staan dat er strafrechtelijke feiten zouden zijn gepleegd', zegt hij in de krant.

Van spionage is volgens hem geen sprake. 'Alles wat ik ooit gedaan heb, zoals mensen ontvangen in het parlement, dat lijkt me niet echt veel met spionage te maken te hebben', zo reageerde hij op Radio 2.

Dewinter zag in de functie vooral netwerkmogelijkheden, zegt hij. 'Ik kan niet ontkennen dat China voor Antwerpen belangrijk is. Dit was een interessante mogelijkheid om de Chinezen in Antwerpen te contacteren en aan te tonen dat het Vlaams Belang geen racistische partij is.'

Klacht

Het gaat volgens Dewinter om een rapport dat anderhalf jaar oud is, maar niet toevallig nu bekendraakt. De politicus beschuldigt de Staatsveiligheid ervan zijn imago te willen besmeuren en overweegt juridische stappen.

'Dit rapport lag al bij de krant vóór de gemeenteraadsverkiezingen in augustus. Iemand heeft dit gelekt in de hoop mij vóór de verkiezingen te beschadigen. Misschien is het maar goed dat ik klacht neerleg bij het Comité I (het orgaan dat toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in ons land, nvdr.), zodat die onderzoekt hoe dit soort geheime rapporten allemaal tot bij de pers raken.'