Het koepelbestuur van Vlaams Belang Antwerpen heeft Filip Dewinter aangeduid als nieuwe voorzitter. Dewinter volgt voormalig parlementslid Jan Penris op, die na vijftien jaar de fakkel doorgeeft.

De Antwerpse Vlaams Belang-afdeling kiest met Dewinter naar eigen zeggen voor continuïteit, maar ook voor de verdere structurele en organisatorische uitbouw van de partij in Antwerpen.

Filip Dewinter zette begin dit jaar nog een stap opzij als fractieleider van het VB in de Antwerpse gemeenteraad, ten voordele van de jongere Sam Van Rooy. Met het voorzitterschap van de Antwerpse Vlaams Belang-koepel lijkt hij echter duidelijk te maken dat zijn politieke carrière er nog niet opzit.

'Vlaams Belang moet in Antwerpen organisatorisch gedynamiseerd worden', zegt Dewinter. 'Momenteel telt het Vlaams Belang 1.650 leden in Antwerpen. Ik wil op anderhalf jaar tijd, tegen eind 2021, 500 nieuwe leden werven via een campagne die begin volgend jaar van start zal gaan met als thema 'Antwerpen eerst!'.'

Dewinter noemt het de prioriteit van Vlaams Belang om in Antwerpen een rechts bestuur aan de macht te brengen in de plaats van wat hij het 'mislukte experiment' van N-VA, SP.A en Open VLD noemt dat momenteel de stad bestuurt.

'Om een rechts bestuur in Antwerpen door te drukken moet het Vlaams Belang in Antwerpen electoraal opnieuw sterker worden', stelt hij. 'Dit kan enkel door de organisatorische uitbouw van de partij in functie van de volgende verkiezingen te optimaliseren. Het aantrekken van nieuwe en jonge leden is daarbij één van de eerste prioriteiten.'

