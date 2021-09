De aanwezigheid van fijnsparplantages in de Hoge Venen heeft ervoor gezorgd dat de overstromingen die gebeurden midden juli, verergerd zijn.

Dat zegt milieuorganisatie WWF.

Fijnsparren (epicea) worden vooral gebruikt voor constructiehout en boomschors. Omdat die boomsoort niet graag veel water heeft, zijn de plantages voorzien van afvoerkanalen die het water laten wegspoelen.

Daardoor is er volgens WWF nauwelijks andere plantengroei en loopt regenwater snel af van de geërodeerde grond. Tijdens de twee dagen hevige regen van 13 tot 15 juli, is dat precies wat gebeurde, zegt WWF. 'WWF-experten stelden vast dat sommige afvoerkanalen bijna weggespoeld werden door het vele water dat uit de bossen spoelde.'

Beschermende natuur

Het WWF maakte een rapport, 'Powering Nature: Creating the conditions to enable Nature-based Solutions', waaruit bleek dat het aantal mensen dat wereldwijd getroffen werd door overstromingen zal verdubbelen tegen 2030. Ook de schade aan gebouwen en infrastructuur zou verdrievoudigen. Volgens het rapport zouden oplossingen op basis van de natuur ons beter kunnen beschermen tegen dergelijke rampen: 'Dat betekent dat beleid onder meer moet inzetten op het vermijden van waterafloop in rivieren uit hoger gelegen gebieden, zowel door land- als bosbouw maar ook stoppen met betonnering van terreinen,' aldus WWF.

Vlaanderen koploper'

'Vlaanderen is een koploper in het droogleggen en draineren van het landschap,' schrijft WWF. Uit een studie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat 5 procent van Vlaanderen als waterrijk gebied omschreven kan worden. In 1950 was dit nog 19 procent. 'WWF vraagt dat ons land stopt met natuurgebieden te draineren, en dat het ruimte maakt voor diverse natuur zoals gemengde bossen met veel biodiversiteit,' zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF België. 'Samen met natte (veen)gebieden hebben die een grote capaciteit om water en CO2 vast te houden en ons beter te beschermen. Rijke natuurgebieden met een grote wateropslagcapaciteit zijn een belangrijk deel van de oplossing tegen toekomstige overstromingen.'

