Wie tijdens de lockdown de geneugten van het fietsen herontdekt heeft, mag zich haasten om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Gespecialiseerde handelaars zagen tot 50 procent meer omzet sinds de heropening van hun winkels.

Bekentenis: ook ondertekende springt sinds de coronacrisis vaker op de fiets om de dijken van de Dender en Schelde onveilig te maken. Wind in de haren, aperitief in de rugzak en een hele dag op pad. Na enkele verwoede pogingen om met een stadsfiets zonder versnellingen de kaap van 100 kilometer te bereiken, kocht ik vorige week een nieuwe fiets. Voor de geïnteresseerden, kan ik alvast een Trex Fx3 aanbevelen.

De lockdown heeft de fietshandelaars zwaar getroffen. Zij zagen hun omzet met 70 procent dalen. 'Maar sinds vorige week rapporteren fietshandelaars, die sinds 11 mei opnieuw de deuren mogen openen, tot 50 procent extra omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar', zegt Filip Rylants, woordvoerder van sectorfederatie Traxio.

Dat heeft twee redenen: enerzijds hebben we sinds de lockdown massaal het fietsen herontdekt als sport. Anderzijds gaan we op zoek naar alternatieve vervoersvormen voor ons woon-werkverkeer. De angst om het coronavirus op te lopen op het openbaar vervoer zit momenteel erg diep.

Te weinig fietsen

De fietshandelaars zijn opgelucht dat ze hun stock weer kwijt kunnen. De lentemaanden zijn traditioneel topmaanden voor de sector. Die zagen zij nu verdwijnen. Vele handelaars hadden net enorme investeringen gedaan om voldoende stock in huis te hebben, waardoor de meesten liquiditeitsproblemen kregen.

'Dat probleem lijkt geweken', aldus Rylants. 'Maar nu kunnen onze handelaars wel problemen krijgen met hun stock. Die is niet oneindig. Doorgaans worden fietsen gespreid aangekocht en kunnen de handelaars hun stock tijdig aanvullen. Nu vrezen we een verschralingsprobleem, omdat ook de leveranciers hun fabrieken wekenlang moesten sluiten.' Omdat we de fiets vooral weer als sportmiddel hebben herontdekt, dreigt er dus vooral een tekort aan koersfietsen en mountainbikes.

Vorig jaar werden in totaal ongeveer 470.000 fietsen verkocht in België. 51 procent daarvan was een elektrische fiets. 'We verwachten dat dit aantal op de korte termijn nog zal toenemen tot 60 tot 70 procent', zegt Rylant.

De speed pedelecs (tot 45 kilometer per uur) waren goed voor ongeveer 3 procent van het totaal. In 2019 werden er 29.759 ingeschreven in België. Sinds de verplichte sluiting van fietshandelaars is het aantal inschrijvingen sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor de maand april bedraagt de daling 48,4 %: van 1.146 tot 591 eenheden. 'Maar ook hier vermoeden we dat de daling weer zal ombuigen', aldus Rylant.

