De Fietsersbond is 'bijzonder tevreden' met het fietsactieplan van de federale regering: 'De fiets(er) krijgt eindelijk de aandacht die ze verdient'.

De federale ministerraad stemde vrijdag in met BE CYCLIST, een actieplan dat de fiets moet promoten. Het plan bevat 52 meetbare maatregelen. 'In het plan wordt er aan veel van onze eisen tegemoet gekomen', reageert Wies Callens van de Fietsersbond. 'Alle ministers, van Defensie tot Ontwikkelingssamenwerking, van rood tot blauw tot groen, engageren zich. Dat juichen we toe want een goed fietsbeleid maak je niet alleen.'

In het plan wordt fietsdiefstal grondig aangepakt. Met een centraal fietsregister, maatregelen om de doorverkoop van gestolen fietsen aan banden te leggen en het plaatsen van fietsenstallingen aan musea. Het plan zet sterk in op woon-werkverkeer. Zo wordt er onderzoek gedaan naar een verbetering van de fietsvergoeding en hoe die kan gecombineerd worden met andere vervoerswijzen. De Fietsersbond hoopt op een verhoging van de fietsvergoeding.

Updates

Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en geüpdatet. 'Dat geeft ons de kans het plan op te volgen en waar nodig onze input te geven', benadrukt Callens. 'Ook voor de concrete invulling van de verschillende actiepunten zijn wij bereid mee te denken met de verschillende bevoegde ministers. We hopen dat het plan verder gaat dan een intentieverklaring en dat alle punten wel degelijk omgezet worden in actie.'

