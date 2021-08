Op 14 locaties in Vlaanderen en Brussel heeft de Fietsersbond maandagavond actie gevoerd door een kruispunt te bezetten. Met de actie wil de belangenorganisatie meer aandacht vragen voor verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, na de zware ongevallen op gevaarlijke kruispunten in Antwerpen en Gent de voorbije weken.

De kruispunten die maandag enkele minuten lang - volgens de Fietsersbond vaak na overleg met de politie - werden ingenomen, zijn stuk voor stuk 'moeilijke' punten. 'Het gaat om plaatsen waar ongevallen gebeuren, waar fietsers en voetgangers weinig ruimte krijgen', zegt Fietsersbond-woordvoerder Wies Callens. 'Nog al te vaak worden er keuzes gemaakt in functie van gemotoriseerd verkeer, en niet met het oog op fietsers en voetgangers.'

De actie was volgens Callens ook bedoeld om 'het debat zo breed mogelijk te voeren', meer dan dat er één incident of één locatie werd geviseerd. 'Het ongeluk in Antwerpen was een "accident waiting to happen". Het kruispunt werd conflictvrij gemaakt maar later, vanwege de doorstroming, toch weer niet', zegt Callens. 'Er zijn in Vlaanderen zoveel "accidents" die nog "waiting to happen" zijn. Onze vraag is: wanneer komen de middelen voor fietsinfrastructuur, de investeringen in echte verkeersveiligheid, de "go for zero" op het vlak van verkeersslachtoffers?'

Callens ontkent niet dat er heel wat goede actieplannen zijn voor meer verkeersveiligheid, onder meer bij de Vlaamse regering. 'Maar het realiseren duurt dan vaak zo verschrikkelijk lang', stelt hij. 'Veel fietsers en voetgangers zijn het beu.'

