'Fiets en trein moeten hand in hand kunnen gaan, ook in de spits'

Zullen we 16 oktober 2018 blijven herinneren als de dag dat de NMBS eigenhandig de tijd terug draaide? In het nieuwe fietsplan van de spoormaatschappij lezen we dat een fiets (geen plooifiets) mee op de trein nemen vanaf februari niet meer kan tijdens de spitsuren. De reden? Wegens het stijgend aantal treinreizigers is er geen plaats meer. Ja, op een paar spoorlijnen is het alsmaar meer drummen 's morgens en 's avonds. Maar moet uitgerekend de reiziger die het goed voor heeft met het milieu en zijn treinrit combineert met de fiets daarvoor boeten? En nog belangrijker: moet zo'n anti-maatregel over het hele net, terwijl er maar enkele 'te drukke' lijnen zijn? Absoluut niet.

Als het dan toch zo'n onoverkomelijk probleem is, waarom dan niet zoals in andere landen enkel op de drukste lijnen zo'n maatregel doorvoeren? Want eerlijk, op het merendeel van de lijnen stelt zich dit probleem niet. Nog beter is om ook naar andere, meer duurzame oplossingen te kijken. Het zou een voorwaarde moeten zijn bij de toekomstige aankoop van treinstellen dat fietsen makkelijk op te bergen en te vervoeren zijn. In andere landen als Nederland, Duitsland of Denemarken is dat een evidentie. (Iets wat ook Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck opmerkte op Facebook.) Want ook nu is de fiets mee op de trein nemen al geen evidentie, zonder het verbod op fietsvervoer tijdens de spits.

De treinen in Copenhagen lijken op rijdende fietsenbergingen. Perron en de vloer van de wagon liggen op hetzelfde... Geplaatst door Leo Van Broeck op Woensdag 17 oktober 2018

Het is iets waar we met Groen in 2015 al voor pleitten toen we een alternatieve beheersovereenkomst opstelden voor de NMBS. Daarbij moest de fiets voor, tijdens en na een treinrit meer aandacht krijgen. De extra fietsenstallingen komen er nu, maar wie de fiets mee wilt nemen, moet z'n plan maar trekken. In plaats van de fietsende treinreiziger te ontmoedigen, kan je hem beter belonen voor zijn duurzaam rijgedrag, bijvoorbeeld door de tickets voor fietsvervoer te verlagen. Nu zijn die soms duurder dan het ticket van de reiziger zelf.

Want het is de wereld op z'n kop. Het lijkt alsof de NMBS het stijgende reizigersaantal maar niets vindt en daarom besluit een deel van hen af te schrikken. En terwijl iedereen er zich meer en meer van bewust is dat openbaar vervoer en fietsen hand in hand gaan als oplossing tegen de ongezonde lucht en de klimaatproblemen door auto's, beslist de spoormaatschappij eigenhandig dat het of trein, of fiets is. Dan zeggen wij bij Groen nee. Het moet een en-en-verhaal blijven.

Want vergis je niet, de vraag voor duurzame mobiliteit blijft groeien. Voor de zomervakantie verschenen er aan de lopende band opiniestukken, krantenartikels en Facebookgroepen met allemaal dezelfde vraag: maak van de trein een aantrekkelijker reismiddel dan het vliegtuig. Denk aan de populaire actie 'Zomer zonder vliegen'. Het was bijna gratis reclame voor de NMBS. Maar nu zet diezelfde NMBS een stap achteruit in plaats van vooruit.

Want beeld je maar eens in dat je kiest voor een weekje Ardennen of Belgische kust in plaats van Barcelona of Rome en je wilt je fiets meenemen. Op tijd vertrekken zit er niet in, want je fiets mag niet mee. Gevolg: voor de middag op je bestemming zijn, wordt onmogelijk en de tijdswinst die je dacht te hebben met de trein tegenover bijvoorbeeld de auto is weg.

Onze oproep aan de NMBS is simpel. Kijk naar welke spoorlijnen nood hebben aan zo'n maatregel en voer enkel waar het echt niet anders kan beperkingen in. Tijdelijk, want als de spoormaatschappij het groeiend aantal reizigers niet snel opvangt met extra treinen in de spits, dan zal de halve vierkante meter die gewonnen wordt door een fiets te verbieden, snel ingenomen worden en zijn we terug naar af. En zorg er tegelijk voor dat treinen in de toekomst wel uitgerust zijn om fietsen te vervoeren. Want enkel door duurzame en gezonde alternatieven voor de auto te combineren, kunnen we de fileproblemen, de ongezonde lucht en de impact van autoverkeer op het klimaat het hoofd bieden.