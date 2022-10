Fernand Huts wil energiecheques uitdelen: ‘Jan Jambon reageerde enthousiast’

Vijf maanden lang wil ondernemer Fernand Huts zijn werknemers energiecheques van 500 euro geven. ‘Het enige nadeel voor de staat is dat het bedrag fiscaal aftrekbaar is.’

‘De gemakkelijkste wetgeving ooit.’ Ondernemer Fernand Huts ziet weinig technische bezwaren voor zijn voorstel om bedrijven de mogelijkheid te geven hun werknemers vijf energiecheques te gunnen. ‘Het idee is volledig parallel aan de consumptiecheques ten tijde van corona’, zegt de topman van Katoen Natie en Indaver. ‘Ze hebben de wettekst maar van het schap te halen, te copy-pasten en één zin aan te passen. Dat zal wel lukken met zo veel ministers, zeker?’

Licht u het idee eens toe.

Fernand Huts: Volledig op vrijwillige basis mogen bedrijven hun werknemers vijf cheques geven, van november tot maart. Dat bedrag kan telkens 500 euro zijn, maar het mag ook minder zijn. Op die cheques betaalt de werkgever een sociale bijdrage van 16,5 procent. Het enige nadeel voor de staat is dat het bedrag fiscaal aftrekbaar is.

Wat is de redenering achter uw voorstel?

Huts: Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft in het kader van zijn blauwdruk van de belastinghervorming zélf gezegd dat de mensen netto meer moeten overhouden. Wel, met zo’n cheque bereik je dat resultaat. Ik denk dat wij zo een groot deel van de bevolking door de energiecrisis kunnen helpen. Het extra geld brengt rust, zodat iedereen voort kan. Bovendien houden ze onze consumptie – en dus ook onze economie – draaiende. Men zou zelfs weer geld kunnen sparen. Over de hele lijn is dit winst. Er zullen altijd bedrijven zijn die het echt te moeilijk hebben om mee te doen, maar dan moeten ze dat maar aan hun werknemers uitleggen.

We worden de laatste jaren om de oren geslagen met cheques. Is dat systeem niet achterhaald, en moeten we niet veeleer op de brutolonen ingrijpen?

Huts: Als de overheden – van federaal tot de lokale besturen – zelf maatregelen willen nemen: des te beter. Maar er is toch niets mis mee dat ook privébedrijven iets extra’s willen doen? Ik ben ervan overtuigd dat veel bedrijven geïnteresseerd zijn. Onze 6000 à 7000 werknemers en hun families zullen het zeker appreciëren.

De automatische aanpassing van de lonen aan de index mag dus blijven?

Huts: De energiecheques sluiten geen enkele andere maatregel uit. Mijn voorstel heeft het voordeel van de duidelijkheid. Bij sommige mensen gaat de energierekening maal drie of vier. Energie is een probleem, dus wij geven een energiecheque, simpel. Bij de index is niet zozeer de werknemer winnaar, maar de overheid. Die is zelfs vier keer winnaar. Dat zit zo: als een loon met 1000 euro stijgt, betaalt de patroon 35 procent belastingen, draagt de werknemer 13,5 procent aan de sociale zekerheid af, en betaalt die op het resterende bedrag 40 procent personenbelasting. Bovendien vergeet men dikwijls te zeggen dat de enorme schuld van de overheden dankzij de inflatie met 10 procent verdampt. Maar iemand moet voor die damp betalen, en dat zijn de spaarders en de bedrijven.

Hebt u uw idee al afgetoetst bij de politiek?

Huts: Bij de opening van het KMSKA in Antwerpen heb ik het voorgesteld aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), en hij reageerde positief. Hij zou het verder met premier Alexander De Croo (Open VLD) bespreken, zei hij.

Hoe kijkt u naar de voorlopige aanpak van de energiecrisis door onze overheden?

Huts: Elke regering moet doen wat ze denkt te moeten doen. De uiteindelijke winnaars van deze crisis zijn de Verenigde Staten, Noorwegen en Qatar. Ik denk niet dat België of Europa die landen kan belasten. Nu, ik heb niet de ambitie om aan politiek te doen, wel om mensen te helpen.

Moet de regering ook niet naar een vermogensbelasting kijken om de crisis door te komen? Ook die ideeën leven bij bepaalde experts.

Huts: Dat heb ik nog niet gelezen.

Onder meer econoom Paul De Grauwe ijvert daar al langer voor.

Huts: Ik las het nog niet, maar ik zal het met interesse volgen.

Hoe kijkt u naar de komende maanden te midden van sombere economische prognoses?

Huts: Ik heb geen bang hart. Dit is een zeer moeilijke situatie, maar er wordt ook veel paniek en angst gecreëerd. Ik ben optimistisch. We moeten rustig blijven en oplossingen uitdokteren. Daarom ben ik ervan overtuigd dat mijn voorstel veel enthousiasme zal opwekken. Bovendien zal het onze werknemers het gevoel geven dat ze voor een goed bedrijf werken. Dat schept een bijkomende band tussen werkgever en werknemer. In de haven van Antwerpen hebben de havenarbeiders als gekken moeten werken omdat er zo veel schepen aankwamen. Ook bij de rederijen is er flink wat geld verdiend. Onlangs waren de halfjaarrapporten goed voor een hoerastemming. Maar als er zo veel ‘hoera’ is, dan denk ik dat er ook geld is om mensen door hun energieproblemen te helpen.