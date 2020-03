De interfederale experten voor het coronavirus Steven Van Gucht en Emmanuel André betreuren dat verschillende cafés en bars vrijdagavond nog een laatste feestje organiseerden vooraleer ze drie weken de deuren moeten sluiten. 'Dat is exact wat we niet willen zien en dat zal een negatieve evolutie hebben op de evolutie van de epidemie.'

Op verschillende plaatsen in het land werd vrijdagavond nog duchtig gefeest, een laatste keer vooraleer de cafés, bars en restaurants om middernacht de deuren moesten sluiten om de corona-epidemie te helpen indijken. De Nationale Veiligheidsraad wil de komende drie weken vermijden dat veel mensen bij elkaar komen in een kleine ruimte. 'Wij betreuren dat ten zeerste', aldus interfederaal experten Steven Van Gucht en Emmanuel André zaterdagochtend op een persconferentie. 'Dat is exact wat we niet willen zien en dat zal een negatieve impact hebben op de evolutie van de epidemie en op het dagelijkse intense werk van dokters en verplegers, dat elke dag zwaarder wordt', klonk het. 'We vragen met aandrang dat dit soort van sociale evenementen stopt.'

Ook Peter Mertens van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken spreekt van 'spijtige voorvallen'.

'Stop met hamsteren'

Hetzelfde geldt trouwens voor de hordes hamsteraars in veel supermarkten. 'Dat is nergens voor nodig. Lange wachtrijen in supermarkten in precies iets wat we willen vermijden', aldus Van Gucht. 'Nu nog samenscholen is geen verantwoord gedrag. We moeten dit doen voor de zwakkeren in de samenleving, die niet bestand zijn tegen dit virus. We vragen de samenwerking, het begrip en de solidariteit van iedereen in dit land om daaraan mee te werken. Zo zullen de maatregelen het meeste impact hebben en geraken we er ook het snelst van af.'

Het crisiscentrum benadrukt dat er nog meer dan voldoende voeding aanwezig is in de magazijnen. 'Het is absoluut niet nodig om extra etenswaren of andere voorraden in te slaan.'

Intussen telt ons land 689 bevestigde coronapatiënten, al is dat zeker een onderschatting omdat alleen risicopatiënten getest worden op het virus. Vier personen zijn aan de gevolgen van de ziekte overleden. Bijna 100 patiënten liggen in het ziekenhuis, van wie 24 op intensieve zorgen. Het gaat vooral om oudere personen met onderliggende aandoeningen. Volgens de experten zullen de komende tijd nog patiënten overlijden aan de gevolgen van de infectie.

