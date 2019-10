De ontslagnemende federale ministers zijn hun eigen regering beu: haar onmacht, haar onmogelijkheid om België te besturen, het gestrompel naar de eindmeet. 'De spielerei mag ophouden', zegt minister Maggie De Block (Open VLD) aan Knack, 'want er gaat hier echt een wiel afgereden worden.'

Bij de start van de vrijdagse federale ministerraad eisten alle ministers - ze smeken bijna - dat voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) na de herfstvakantie eindelijk aan de formatie beginnen van een nieuwe coalitie. Wie kan deze spookregering uit haar politiek lijden verlossen?

'Tijd voor het hoofdgerecht'

Het was een bijzonder slechte week voor Michel II. België werd door Europa op de vingers getikt vanwege slechte begrotingsvooruitzichten. En omdat de oppositie gisteren met een amendement een hold up pleegde op de voorlopige twaalfden, komt het dreigement van een budgettaire shutdown plots angstvallig dichtbij.

De federale ministers kunnen vanochtend dan wel boos zijn omwille van die parlementaire démarche: ze zijn niet bij machte om er iets aan te doen.

Zo kan het niet verder, het is welletjes geweest, klonk het vanochtend op en rond de Wetstraat 16. De PS en de N-VA moeten na de preformatieronde meteen beginnen aan coalitiegesprekken: dat is vanaf maandag 4 november.

'Ik zou graag hebben dat we na een maand of vijf nu eindelijk aan het hoofdgerecht beginnen. Want het heeft lang genoeg geduurd met de amuse-gueules,' zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan Knack (zie video) .

Gisteren in Villa Politica zei Geens ook dat de enige optie voor zijn partij een paars-gele coalitie is. Ook al is CD&V daar niet noodzakelijk bij. Ook voor de liberalen is paars-geel met socialisten, liberalen, de N-VA en een eventuele vierde partner de enige optie.

Où est michel?

Vandaag laat Charles Michel ook weten dat hij begin november al wil stoppen als premier, in plaats van in december, om zich voor te bereiden op zijn nieuwe rol als Europees raadsvoorzitter. Gisteren nog klaagden parlementsleden over zijn aanhoudende afwezigheid, al vier plenaire vergaderingen op rij: waar is Michel, Où est michel? Hij antwoordt nu: ergens in de buurt, maar in gedachten natuurlijk al lang bij Europa.

Miniregering Michel II is een lame duck. Het gegoochel met amendementen in het parlement toont hoe deze minderheidscoalitie de controle helemaal kwijt is over de wetgevende macht.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ziet een alarmerend signaal in het incident van gisteren: 'Het gaat in de Kamer nu alle kanten op en er wordt gestookt met amendementen bij de vleet. Daar gaat echt een wiel afrijden, en ik denk dat dit de eerste voorbode is.'

Money time

'Het is money time', zei vicepremier Didier Reynders (MR) vanochtend aan Knack: money time voor de begroting, maar ook voor een nieuwe regering.

Partijgenoot en minister Denis Ducarme: 'Een paars-gele coalitie is de enige regering die het snelst mogelijk is. En het is nodig.'

Tien maanden na haar doorstart als minderheidskabinet en 150 dagen na de verkiezingen, kan de federale regering haar eigen therapeutische hardnekkigheid niet langer meer volhouden. Ze bedelt De Wever en Magnette om de stekker er zo snel mogelijk uit te trekken.