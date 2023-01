Federale regering trekt 70 miljoen uit voor gerichte armoedebestrijding: ‘Essentieel voor allerzwaksten’

De federale regering maakt de komende twee jaar 70 miljoen euro vrij zodat OCMW’s gerichter steun kunnen uitkeren. ‘Het verhogen van de koopkracht is essentieel, zeker voor de allerzwaksten’, zegt minister van Armoedebestrijding Karin Lalieux (PS).

Vorige week maakte de federale regering voor 2023 en 2024 telkens 35 miljoen euro vrij voor gerichtere armoedebestrijding. Het plan van minister voor Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) bouwt voort op de zogenaamde referentiebudgetten. Die vertrekken van een minimumbedrag dat nodig is om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen.

‘We weten al langer dat het leefloon, de werkloosheidsuitkeringen, de invaliditeitsuitkering en zelfs het minimumloon niet altijd een menswaardig bestaan toelaten’, aldus Bérénice Storms van het CEBUD-onderzoeksteam (Thomas More Hogeschool), dat het systeem heeft uitgedacht. ‘Met de referentiebudgetten kunnen OCMW’s die tekorten in kaart brengen en eventueel corrigeren.’

Het systeem houdt rekening met de individuele kenmerken en gezinssituaties van de behoeftigen in kwestie. ‘Voor wie geen sociale woning kan huren of alleen met de auto kan gaan werken, is het leven vaak een stuk duurder. Bovendien is de situatie van een alleenstaande moeder van drie helemaal anders dan die van een tweeoudergezin met een kind met een beperking’, klinkt het.

Voor de OCMW’s is er een tool ontwikkeld die het beschikbare netto gezinsinkomen en de werkelijke noden met elkaar vergelijkt. ‘Zo kunnen ze gemakkelijker voorkomen dat mensen in een armoedeval verstrikt raken’, stelt Martine Dingemans van CEBUD. ‘Het is aan de OCMW’s zelf om te bepalen of en hoe ze de koopkracht van hun cliënten kunnen verhogen.’

‘Dit instrument maakt het mogelijk om te vertrekken vanuit werkelijke inkomsten en uitgaven van een gezin, op basis van individuele en lokale parameters’, zegt Lalieux. Tussen 1 februari en 31 maart kunnen OCMW’s aan de POD Maatschappelijke integratie laten weten of ze de komende twee jaar in het systeem willen stappen. ‘Ik roep alle OCMW’s op om dat ook te doen’, aldus Lalieux.

45 gemeenten, waaronder centrumsteden zoals Antwerpen, Gent en Kortrijk, gebruiken de referentiebudgetten en de tool al. Het systeem werd ook opgenomen in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. In de vorige regering werd er ook al over de referentiebudgetten nagedacht, maar toenmalig staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA) kreeg de kwestie niet op de regeringstafel.