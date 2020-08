De federale regering legt een plan op tafel om een volgende coronagolf zo senl mogelijk in te dijken. Daar maakt een coronacommissaris deel van uit.

De federale regering heeft een eerste versie van een strategisch plan opgesteld om de huidige maar ook komende coronagolven zo snel mogelijk in te dijken en te vermijden dat de fouten uit de eerste golf worden herhaald. Het Laatste Nieuws, De Tijd en Het Nieuwsblad konden de hand leggen op meer details uit dat plan.

Zo pleit het plan voor een coronacommissaris - naar analogie met de griepcommissaris, in casu viroloog Marc Van Ranst. Een taakomschrijving is nog niet vastgelegd. Pas als dat gebeurd is, zal er ook iemand worden aangeduid.

Testen

Nog volgens het plan zouden er in de piekperiodes zeker 50.000 tests per dag moeten kunnen gebeuren. De klinische labo's zullen dat tempo wellicht niet kunnen volgen en het blijft ook een vraagteken of er daarvoor voldoende reagentia geleverd kunnen worden. Federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), die een taskforce rond het uitbouwen van een teststrategie en de zoektocht naar beschermingsmateriaal leidt, zegt in een interview met De Tijd dat de laboratoria tegen het najaar tot 40.000 tests per dag aankunnen, en dat de overheid de rest zal doen. 'We zijn locaties aan het zoeken om teststraten bij te zetten. We gaan zelf machines en de chemische stoffen om te testen, kopen', klinkt het.

In het strategisch plan van de overheid staat ook dat de labo's binnen de 24 uur resultaten zullen moeten doorgeven. Is de test positief, dan moeten ze bovendien binnen de twee uur Sciensano verwittigen, zodat de databank daar up-to-date blijft.

Alarm

De overheid wil daarnaast een alarmsysteem op poten zetten. Als er in een bedrijf of een woonzorgcentrum twee gevallen zijn in één of twee weken tijd, moet er een hele keten geactiveerd worden tot op provinciaal niveau. Worden er meerdere gevallen vastgesteld binnen een gemeente, dan moet die informatie onmiddellijk doorstromen naar Binnenlandse Zaken en het Crisiscentrum.

Ook het griepvaccin wordt volgens de regering belangrijk. De overheid wil breder inenten tegen de griep, om te voorkomen dat de gezondheidszorg in het najaar overbelast geraakt door de combinatie van corona- en grieppatiënten.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) overlegde het plan uitvoerig met de sector, maar het draaiboek is nog niet af. De bedoeling is dat andere kabinetten en ook de deelstaten verder uitbreiden. De regering voorziet er voor dit jaar al minstens 35 miljoen euro voor, voor 2021 is 45,5 miljoen euro begroot.

De federale regering heeft een eerste versie van een strategisch plan opgesteld om de huidige maar ook komende coronagolven zo snel mogelijk in te dijken en te vermijden dat de fouten uit de eerste golf worden herhaald. Het Laatste Nieuws, De Tijd en Het Nieuwsblad konden de hand leggen op meer details uit dat plan. Zo pleit het plan voor een coronacommissaris - naar analogie met de griepcommissaris, in casu viroloog Marc Van Ranst. Een taakomschrijving is nog niet vastgelegd. Pas als dat gebeurd is, zal er ook iemand worden aangeduid. Nog volgens het plan zouden er in de piekperiodes zeker 50.000 tests per dag moeten kunnen gebeuren. De klinische labo's zullen dat tempo wellicht niet kunnen volgen en het blijft ook een vraagteken of er daarvoor voldoende reagentia geleverd kunnen worden. Federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), die een taskforce rond het uitbouwen van een teststrategie en de zoektocht naar beschermingsmateriaal leidt, zegt in een interview met De Tijd dat de laboratoria tegen het najaar tot 40.000 tests per dag aankunnen, en dat de overheid de rest zal doen. 'We zijn locaties aan het zoeken om teststraten bij te zetten. We gaan zelf machines en de chemische stoffen om te testen, kopen', klinkt het. In het strategisch plan van de overheid staat ook dat de labo's binnen de 24 uur resultaten zullen moeten doorgeven. Is de test positief, dan moeten ze bovendien binnen de twee uur Sciensano verwittigen, zodat de databank daar up-to-date blijft. De overheid wil daarnaast een alarmsysteem op poten zetten. Als er in een bedrijf of een woonzorgcentrum twee gevallen zijn in één of twee weken tijd, moet er een hele keten geactiveerd worden tot op provinciaal niveau. Worden er meerdere gevallen vastgesteld binnen een gemeente, dan moet die informatie onmiddellijk doorstromen naar Binnenlandse Zaken en het Crisiscentrum. Ook het griepvaccin wordt volgens de regering belangrijk. De overheid wil breder inenten tegen de griep, om te voorkomen dat de gezondheidszorg in het najaar overbelast geraakt door de combinatie van corona- en grieppatiënten. Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) overlegde het plan uitvoerig met de sector, maar het draaiboek is nog niet af. De bedoeling is dat andere kabinetten en ook de deelstaten verder uitbreiden. De regering voorziet er voor dit jaar al minstens 35 miljoen euro voor, voor 2021 is 45,5 miljoen euro begroot.