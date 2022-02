Federale regering bereikt akkoord over compensaties

De ministers van de federale regering hebben in de nacht van maandag op dinsdag een compromis gevonden over een compensatie voor de hoge energieprijzen en over een mini-taxshift, zo is vernomen bij het kabinet van premier Alexander De Croo. Meer uitleg volgt dinsdagochtend om 9.30 uur op een persconferentie.

Alexander De Croo (Open VLD) op 27 januari 2022.