De federale ministerraad is het vrijdag eens geraakt over een beperking van het recht op medewerkers voor voormalige ministers. In de toekomst zullen ze enkel nog recht hebben op een medewerker gedurende twee jaar. En wie minder dan een half jaar minister was, kan geen aanspraak op een medewerker maken.

Vandaag hebben voormalige federale ministers de volledige daaropvolgende legislatuur van vijf jaar recht op twee medewerkers, goed voor een prijskaartje van ongeveer een miljoen euro per jaar. Er gingen al langer stemmen op om daar een mouw aan te passen.

Ingeperkt

Op voorstel van premier Alexander De Croo en de bevoegde minister Annelies Verlinden en David Clarinval ging de ministerraad vrijdag akkoord met een koninklijk besluit dat zo'n inperking regelt. In de toekomst zullen oud-ministers nog slechts recht hebben op één medewerker gedurende een beperkte periode van twee jaar.

Daarnaast komt er een minimumdrempel van zes maand. Wie korter dan een half jaar minister was, heeft geen recht op een medewerker. Voor wie nu gebruik maakt van de regeling, zal die aflopen op de dag van de volgende federale verkiezingen. Momenteel is dat nog tot wanneer er een nieuwe regering is.

Het KB gaat nu voor advies naar de Raad van State. De regeling treedt in werking bij de publicatie in het Staatsblad.

Vlaanderen

Ook in Vlaanderen werd al gesnoeid in de regeling voor ex-ministers. Daar geldt de regel van één medewerker voor een periode van maximaal twee jaar. De voorwaarde is ook dat het uittredende regeringslid geen minister of parlementslid meer is.

