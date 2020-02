PS-voorzitter Paul Magnette roept in een video op twitter in zowel Frans als Nederlands op tot kalmte. "Iedereen moet proberen zen te blijven", klinkt het. Tegelijkertijd bevat het filmpje een niet mis te verstane boodschap voor N-VA en CD&V. "Alle partijen die eerst een communautaire discussie willen en een staatshervorming, blokkeren de discussies."

Sinds eind vorige week is PS-voorzitter Paul Magnette kop van Jut. Met zijn 'j'en ai marre' maakte hij net voor het weekend een definitief kruis over een federale coalitie met zowel PS als N-VA en stuurde hij de formatie helemaal terug naar af. De koning is sinds gisteren/maandag opnieuw bezig met consultaties met de verschillende partijvoorzitters.

In een videoboodschap op sociale media stelt Magnette het imago wat bij. In zowel een Franstalige als Nederlandstalige versie legt hij onder meer uit waarom de formatie zo moeilijk is: de dertig onbruikbare zetels van Vlaams Belang en PVDA en het begrotingstekort, waardoor budgettaire marge vinden voor klimaat- en sociale maatregelen geen gemakkelijke opdracht is, dixit de PS-voorzitter. Verder roept hij op tot kalmte. "Ik zal aanvallen nooit persoonlijk nemen en zal ook nooit iemand persoonlijk aanvallen. Iedereen moet proberen zen te blijven", klinkt het.

Maar de boodschap bevat tegelijkertijd ook een sneer(tje) richting N-VA en CD&V. "Er zijn een aantal partijen die vandaag een institutionele hervorming vragen. Maar dat is niet mogelijk. De grondwet is niet open voor herziening, dat is een probleem van procedure, en twee, er is geen tweederdemeerderheid in dit parlement", zegt hij. "Alle partijen die eerst een communautaire discussie en een staatshervorming vragen, blokkeren de discussies."

Magnette gaat morgen/woensdag om 9 uur langs op het paleis. Wellicht beslist de koning woensdagavond, nadat hij alle partijvoorzitters heeft gezien, hoe het nu verder moet met de formatie.