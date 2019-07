De onderhandelaars die werden uitgenodigd door de twee federale informateurs verlieten de rondetafel in het Egmontpaleis in Brussel op zondagavond voor tienen. Groen was erbij, Ecolo niet.

De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders hielden zondagavond een rondetafelgesprek. Lang Vlaamse kant nemen N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A en Groen deel. Aan Franstalige kant is dat MR en PS. Open VLD verliet het Brusselse Egmontpaleis na afloop via de voordeur. De andere partijen kozen voor de achteruitgang, om de aanwezige pers te ontwijken.

'Niet zonder Ecolo'

'Wij stappen niet in een regering zonder Ecolo. Daar is vanavond niets aan veranderd.' Dat zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci na de rondetafel van informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders.

De twee informateurs hebben zondagavond toelichting gegeven bij de nota die ze de afgelopen weken hebben opgesteld, zegt Almaci. 'Dit was gewoon een gesprek in het kader van de informatie-opdracht. Het was geen voorbode van een volgende coalitie. Wij zijn gewoon gegaan om te luisteren. Ecolo heeft dat anders ingevuld.' Ecolo had eerder op de dag aangegeven niet aan te willen schuiven. Als reden gaf de partij dat 'we de tegenpool zijn van de NV-A (sic): visie op de samenleving, methodes, prioriteiten...'.

Volgens Almaci is geen sprake van wrevel tussen beide partijen. 'Wij zijn twee verschillende partijen die heel nauw samenwerken, maar we zijn geen Siamese tweeling. Desalniettemin is het overduidelijk dat we niet zonder elkaar in een coalitiebespreking zouden stappen.'

De Groen-voorzitter is naar eigen zeggen teleurgesteld in een aantal andere partijen. 'Ik had gehoopt dat ze na twee maanden meer verantwoordelijkheidszin zouden hebben getoond, ook op Vlaams niveau. Het is tijd dat er schot in de zaak komt.'

De uitspraken van N-VA over haar partij van de jongste dagen kan ze niet appreciëren. Ondervoorzitter Lorin Parys noemde Groen het 'tuinhuisje' van Ecolo. 'Sommige partijen mogen wat meer in eigen boezem kijken en uit hun campagnemodus komen in plaats van anderen te beledigen', vindt ze.

Groen-onderhandelaars Kristof Calvo en Meyrem Almaci op 28 juli 2019. © Belga

Het waren overigens niet enkel de partijvoorzitters die aanschuiven. Zo had Bart De Wever voormalig minister Jan Jambon en voormalig staatssecretaris Theo Francken meegebracht. Meyrem Almaci had Kristof Calvo naast zich en Gwendolyn Rutten haar vicepremier Alexander De Croo. Voor SP.A schuift naast John Crombez ook Meryame Kitir aan.

De deelnemers hadden de instructie gekregen om met de wagen of de taxi te komen, om lastige vragen te vermijden. Enkel Theo Francken (N-VA) had die nota schijnbaar niet gelezen, maar ook hij liet zich niet tot forse uitspraken verleiden.