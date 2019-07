Federale formatie: krijgen de informateurs iedereen aan tafel vóór maandag?

Koninklijk informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders doen een ultieme poging om zondag een rondetafel te organiseren met de partijen die deel kunnen uitmaken van een volgende federale regering. Dat bericht staat vrijdag in een aantal kranten en wordt aan persagentschap Belga bevestigd. Rond dat rondetafelgesprek hangt wel nog wat mist. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk wie er allemaal is uitgenodigd en wie er al heeft toegezegd.