SP.A-voorzitter Conner Rousseau roept de andere partijen op om na een bedaringsperiode puur te werken op basis van inhoud, een soort "blind date in de formatie". Dat zei hij dinsdag in Terzake. Over de zogenaamde Vivaldi met de paars-groene partijen en CD&V - die automatisch terug op tafel ligt nu paars-geel morsdood lijkt - spreekt hij zich niet uit. "Wat is Vivaldi? Vivaldi heeft meerdere seizoenen en meerdere interpretaties, afhankelijk van met wie je praat."

De SP.A-kopman ging dinsdagochtend op audiëntie bij koning Filip. Die laatste begon begin deze week opnieuw met consultaties, nadat PS-voorzitter Paul Magnette vlak voor het weekend een definitieve streep trok door een regering met PS en N-VA. Bij het buitengaan verklaarde Rousseau al dat er tot nog toe niet genoeg over inhoud is gesproken. "Er is absoluut nog niet hard genoeg geprobeerd", klonk het. "Ik zie alleen dat niets vooruitgaat", verduidelijkte Rousseau die uitspraak bij Terzake. "Je kan vertrekken op basis van samenstelling of op basis van inhoud. Ik heb de indruk dat ze allebei geprobeerd zijn, maar dat de ene de andere altijd doorkruiste voor men aan het einde kwam."

Concreet stelt Rousseau een soort van "blind date" in de formatie voor. "Dat klinkt misschien wat vreemd, maar nu zit er heel veel in een schemerzone, men is bezig met elkaar van alles af te snoepen omdat men bang is om te verliezen. Als we nu op een anoniemere manier voorstellen doen en aftoetsen, dan komt er op een bepaald moment een tekst op tafel, en dan zegt men 'ja' of 'neen'. Ja, we willen vooruit met dit land, of neen, en dan moet iedereen de kiezer maar in de ogen durven kijken."

Voor SP.A blijven sociale maatregelen een voorwaarde om aan tafel te gaan. "Voor ons is het heel duidelijk dat het beleid van de afgelopen jaren niet goed is geweest en dat er een sociale ommekeer nodig is. Nog eens vijf jaar besparen op de gezondheidszorg zal de problematiek rond depressie en burn-out niet oplossen, nog eens besparen op openbaar vervoer zal de files niet uit de wereld helpen."

Om het gat in de begroting te lijf te gaan kijkt Rousseau naar saneringen in bijvoorbeeld bedrijfssubsidies of het budget voor de farmaindustrie. "Je kan dom besparen, of slim investeren. Files kosten ons miljarden, en de arbeidsongeschiktheid kost ons meer dan de werkloosheidsuitkeringen", klonk het.

Over een mogelijke samenstelling van de federale regering liet de sp.a-voorzitter minder los. De piste van een paars-groene regering aangevuld met CD&V - de zogenaamde 'Vivaldi' - ligt automatisch terug op tafel nu paars-geel dood lijkt, maar voor Rousseau is die samenstelling geen evidentie. "Wat is Vivaldi? Voor een centrumlinks verhaal zal je me altijd warm krijgen, maar Vivaldi heeft meerdere seizoenen en interpretaties, afhankelijk van met wie je praat", klonk het. Tegelijkertijd is paars-geel voor de sp.a-kopman nog niet "morsdood". "Nothing is impossible. In die korte tijd in de politiek heb ik geleerd dat er heel veel kan gebeuren. Maar als partijen niet willen, willen ze niet."

Voor verkiezingen is het voor Rousseau in elk geval nog te vroeg. "We moeten hier uit komen. Er is nog geen meerderheid voor nieuwe verkiezingen en ze zijn niet de oplossing. Ik denk dat er nu een bedaringsperiode nodig is, langs beide kanten van de taalgrens."