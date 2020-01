Ecolo wil niet wachten tot de N-VA zichzelf uitsluit van een federale regering om onderhandelingen op te starten. Dat zei covoorzitter Jean-Marc Nollet maandagochtend op de nieuwjaarsreceptie van de Franstalige groenen. Volgens Nollet heeft de N-VA er baat bij de boel vast te laten draaien, om zo de splitsing van het land te promoten.

De Franstalige groenen van Ecolo houden maandagochtend hun nieuwjaarsreceptie. In zijn toespraak haalde covoorzitter Jean-Marc Nollet uit naar de Vlaams-nationalisten. 'Waar het hen om te doen is, is de situatie te laten rotten. Laten we degenen die het land willen vernietigen, die kans niet geven', klonk het. De N-VA zal zichzelf niet uitsluiten van de onderhandelingstafel, waarschuwde Nollet. 'Ze zullen het niet doen, jullie vergissen je.'

De andere partijen moeten daar dan ook niet op wachten vooraleer onderling onderhandelingen op te starten, vindt hij. Het Ecolo-kopstuk verwees daarbij ook op de val van de regering-Michel eind 2018, uitgelokt toen de N-VA uit de ploeg stapte uit onvrede met het VN-migratiepact. 'Onthoud de les: stel je niet kwetsbaar op tegenover de N-VA. We weten waartoe dat leidt.'

Nollet herhaalde nog maar eens dat zijn partij niet in een regering met de N-VA wil stappen. 'De richting waarin wij het land willen zien uitgaan, is fundamenteel verschillend met de visie van N-VA.' Hij benadrukte dat de Vlaamse groenen op dezelfde lijn zitten: 'zij die ons kunnen verdelen, zijn nog niet geboren.'

Informateurs vanmiddag naar de koning: wordt hun opdracht verlengd?

Deze namiddag om 15 uur verwacht koning Filip de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) voor een verslag van hun werkzaamheden. Het is hoogst onduidelijk wat de boodschap van het duo zal zijn en welke volgende stap het staatshoofd zal nemen.

Is de tijd rijp voor een preformateur? Wordt de opdracht van de informateurs toch nog verlengd? Welke partijen worden weerhouden voor een volgende fase? Is er nog een kans op een meerderheid met de twee grootste partijen van hun gemeenschap, N-VA en PS?

Dat het in het duister tasten is over hoe de federale formatie nu verder moet, heeft veel te maken met de gebeurtenissen van de afgelopen week. Nauwelijks drie dagen nadat de informateurs hun gesprekken met de verschillende partijen hervat hadden na het kerstreces, lekte de nota van Coens en Bouchez, kersvers voorzitters van respectievelijk CD&V en MR, uit. De nota, die al snel een centrumrechts etiket kreeg, kon op bijval rekenen bij N-VA die de nota 'realistischer' vond dan de nota van ex-informateur Paul Magnette (PS). Bij de Franstalige socialisten werd niet geheel onverwacht minder enthousiast gereageerd op de nota.

Het meest opmerkelijke was de verdeelde reactie bij Open Vld. Terwijl de partij het woensdagavond had over 'een weinig ambitieuze CD&V-nota', vond Kamerlid Vincent Van Quickenborne de tekst een 'goede basis' en een goede aanzet voor gesprekken. Bovendien leek er zware ruis te zitten op de relatie tussen Open Vld en N-VA, en meer bepaald de voorzitters Gwendolyn Rutten en Bart De Wever. Rutten zou haar telefoon niet opnemen en wilde niet ingaan op de uitnodiging om met de drie Vlaamse meerderheidspartijen te praten over de vorming van een mogelijk front, was de kritiek uit N-VA-hoek. CD&V bleef intussen aansturen op een coalitie met de N-VA.

Zaterdag verzekerde De Wever op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij dat de N-VA wel degelijk verantwoordelijkheid wil opnemen en deel wil uitmaken van een federale regering. Daarbij haalde hij zwaar uit naar zijn Open Vld-collega Rutten door te benadrukken dat N-VA niet tot een regering wil toetreden om partijtoppers minister of premier te laten worden. In één adem reikte hij de socialisten de hand door te pleiten voor een sterk sociaal beleid en de verhoging van de laagste pensioenen.

Open Vld reageerde geprikkeld. Rutten zei dat ze wel degelijk haar telefoon opneemt, maar dat ze het nut niet ziet van een Vlaams front. 'Een front vormen doe je tegen iets', vindt Rutten. De liberalen willen alvast dat er maandag een volgende stap in de formatie gezet wordt, zo kon afgeleid worden uit de verklaringen van medeonderhandelaars Alexander De Croo (Open Vld) en MR-voorzitter Bouchez. Hij riep de andere partijen op de nieuwjaarsreceptie van de Franstalige liberalen op om zo snel mogelijk een regering te vormen als dam tegen de groei van het populisme.

Hij zou maandag de koning adviseren een preformateur aan te duiden, stelde MR-minister Jean-Luc Crucke. Maar gewezen sp.a-informateur Johan Vande Lanotte stelde zondag dat de uitnodiging van De Wever naar de socialisten niet genegeerd mag worden. Hij riep de informateurs op om een gesprek tussen PS en N-VA te faciliteren.

Pierre-Yves Jeholet vraagt PS om 'positie te verduidelijken'

Pierre-Yves Jeholet (MR), de minister-president van de Franse gemeenschap, roept de PS op om haar 'positie te verduidelijken' na de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever afgelopen weekend. 'Ik hoop dat de socialistische familie geen verborgen agenda heeft', zei Jeholet maandag op Bel RTL.

'Bart De Wever klonk veel redelijker dan voorheen. Maar is (PS-voorzitter Paul) Magnette klaar om de onderhandelingen aan te gaan? Ik heb de PS niet gehoord sinds de verklaringen dit weekend. Ik zou graag een verduidelijking krijgen', zei Jeholet. 'Ik hoop dat de socialistische familie geen verborgen agenda heeft', ging Jeholet verder. Zijn eigen partij, de MR, blijft bereid om met alle democratische partijen te praten, zowel in het noorden als het zuiden van het land, zei hij.

Zaterdagavond hield N-VA-voorzitter De Wever een pleidooi voor een sterker sociaal beleid, met een verhoging van de laagste pensioenen als hoogste prioriteit. Later vandaag/maandag trekken informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) naar koning Filip met een nieuw verslag. Het is onduidelijk welke beslissing de koning zal nemen.

