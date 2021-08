Een federale ondersteuningscel moet de Waalse overheden helpen om de hulpverlening in de rampgebieden beter te coördineren.

Dat schrijven De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws. In die cel zullen alle disciplines van het crisisbeheer vertegenwoordigd zijn, zoals politie, brandweer, civiele bescherming en defensie.

Drie weken na de overstromingen blijft de kritiek op de aanpak van de ramp maar aanzwellen. Zo zitten in Pepinster nog altijd gezinnen zonder basisvoorzieningen. De nieuwe cel moet de coördinatie op het terrein bevorderen. Daarnaast zullen officieren van de Civiele Bescherming samenwerken met burgemeesters in het verstrekken van noodhulp.

'In overleg'

Officieel komt het crisiscentrum er in onderling overleg tussen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Maar vooral in federale regeringskringen was de kritiek stilaan onhoudbaar geworden. De buitenwereld wees met een beschuldigende vinger naar Verlinden, hoewel het vooral de Luikse gouverneur Hervé Jamar (MR) en Di Rupo waren die de situatie moeilijk onder controle kregen.

Het initiatief betekent niet dat Verlinden alsnog het commando overneemt. Dat blijft expliciet bij de Waalse autoriteiten liggen.

De ondersteuningscel staat onder leiding van het Bijzonder Commissariaat voor de Heropbouw, dat Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) oprichtte na de ramp.

