Er heerst onduidelijkheid over het verdere verloop van de onderhandelingen binnen het kernkabinet. Eerder in de nacht kwam het bericht dat er een akkoord was over de begroting voor volgend jaar, maar intussen blijken de gesprekken nog niet volledig afgerond te zijn.

Volgens de grote lijnen van het akkoord zou het begrotingstekort worden afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er zou ook sprake zijn van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro en een verbetering van het saldo met 10 miljard euro.

Een officiële aankondiging van een akkoord kwam er evenwel niet. Er bleek bij de Franstalige regeringspartijen een probleem te zijn opgedoken. 'Er blijven nog punten waarover geen overeenstemming is. Alles is nog niet geregeld', luidde het bij een bron. 'Het is de bedoeling te landen, maar dat is op dit moment nog niet het geval', zei een andere bron omstreeks 06.00 uur.

