Federaal parket stelt formeel dat Bonkoffsky niet de reus was

Christiaan Bonkoffsky is niet 'de reus' van de Bende van Nijvel. Dat wordt nu ook formeel gesteld door het federaal parket, in het opsporingsprogramma Faroek van dinsdagavond.

Iets meer dan een jaar geleden had een man uit Dendermonde verklaard dat zijn broer, Christiaan Bonkoffsky, de zogenaamde reus was. De ex-rijkswachter zou hem vlak voor zijn overlijden in verschillende fases hebben opgebiecht dat hij banden had met de Bende. Het federaal parket heeft die onthulling grondig onderzocht, maar kwam tot de conclusie dat Bonkoffsky toch niet de reus kan zijn. 'We hebben dat onderzocht en op basis van de elementen die nu in het dossier zitten, kunnen wij zeggen dat Bonkoffsky de reus niet was. Wij hebben alles bekeken en dat is uiteindelijk het resultaat', dat zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket, aan VTM.

Het federaal parket roept daders ook op om zich te melden. In ruil daarvoor kunnen zij dankzij de 'wet op spijtoptanten', die deze zomer is goedgekeurd, op strafvermindering rekenen. 'Het is geen geheim dat die wet er gekomen is vooral voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel', zegt Van Der Sypt. 'Wij hebben daar goede hoop op dat er, zelfs na dertig jaar, toch iemand naar voren zal komen met duidelijke verklaringen over hetgeen hij dertig jaar geleden eventueel zou gedaan hebben in het kader van de Bende van Nijvel.'