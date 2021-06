Volgens de eerste vaststellingen van het federaal parket is het gevonden lichaam in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem dat van de verdwenen militair Jürgen Conings.

Het Belang van Limburg meldde zondagmiddag dat het levenloze lichaam van terreurverdachte Jürgen Conings mogelijk gevonden was in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem in Limburg. De woordvoerder van minister van Defensie Ludivine Dedonder liet kort daarna weten dat de wetsdokter onderweg was om uitsluitsel te geven.

Intussen heeft het federaal parket bevestigd dat wandelaars zondag in het Limburgse Dilsen-Stokkem het lichaam van een levenloze man hebben aangetroffen. Op basis van de eerste vaststellingen van het federaal parket is het gevonden lichaam dat van de sinds 17 mei vermiste militair Jürgen Conings, luidt het in een persbericht

Burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) van Maaseik meldde eerder op de dag al dat hij tijdens het moutainbiken een levenloos lichaam opgemerkt had, nadat hij een scherpe lijkgeur had waargenomen.

'Ik dacht onmiddellijk aan Jürgen Conings en heb de politie verwittigd. Zij hebben het lijk gevonden. Ik ben zelf niet tot bij het lijk geweest', aldus Tollenaere in een reactie aan VRT NWS.

Volgens de eerste onderzoeksresultaten is de waarschijnlijke doodsoorzaak zelfmoord door middel van een vuurwapen. Dat vermoeden moet wel nog bevestigd worden door het medico-legaal onderzoek. Een nieuwe stand van zaken zal zondagavond gegeven worden in samenwerking met het crisiscentrum.

Beroepsmilitair Jürgen Conings vertrok halfweg mei uit de kazerne met een arsenaal aan zware wapens en was sindsdien spoorloos. Conings had via brieven bedreigingen geuit aan politici en virologen, onder wie Marc Van Ranst, die daarop uit veiligheidsoverwegingen met zijn gezin naar een safehouse trok.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

Het Belang van Limburg meldde zondagmiddag dat het levenloze lichaam van terreurverdachte Jürgen Conings mogelijk gevonden was in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem in Limburg. De woordvoerder van minister van Defensie Ludivine Dedonder liet kort daarna weten dat de wetsdokter onderweg was om uitsluitsel te geven.Intussen heeft het federaal parket bevestigd dat wandelaars zondag in het Limburgse Dilsen-Stokkem het lichaam van een levenloze man hebben aangetroffen. Op basis van de eerste vaststellingen van het federaal parket is het gevonden lichaam dat van de sinds 17 mei vermiste militair Jürgen Conings, luidt het in een persberichtBurgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) van Maaseik meldde eerder op de dag al dat hij tijdens het moutainbiken een levenloos lichaam opgemerkt had, nadat hij een scherpe lijkgeur had waargenomen.'Ik dacht onmiddellijk aan Jürgen Conings en heb de politie verwittigd. Zij hebben het lijk gevonden. Ik ben zelf niet tot bij het lijk geweest', aldus Tollenaere in een reactie aan VRT NWS.Volgens de eerste onderzoeksresultaten is de waarschijnlijke doodsoorzaak zelfmoord door middel van een vuurwapen. Dat vermoeden moet wel nog bevestigd worden door het medico-legaal onderzoek. Een nieuwe stand van zaken zal zondagavond gegeven worden in samenwerking met het crisiscentrum.Beroepsmilitair Jürgen Conings vertrok halfweg mei uit de kazerne met een arsenaal aan zware wapens en was sindsdien spoorloos. Conings had via brieven bedreigingen geuit aan politici en virologen, onder wie Marc Van Ranst, die daarop uit veiligheidsoverwegingen met zijn gezin naar een safehouse trok.