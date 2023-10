Federaal kernkabinet raakt het eens over begrotingsopmaak 2024

Het federale kernkabinet heeft maandagavond een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Het laatste struikelblok was een discussie over de flexi-jobs. Dat systeem wordt uitgebreid van 10 naar 22 sectoren, maar die uitbreiding gaat gepaard met een hogere sociale bescherming.

Daarnaast is ook sprake van een verhoging van de minimumlonen. Voor wie minder dan 2.200 euro bruto betaalt, komt die neer op minstens 35 euro per maand. Iemand met het absolute minimumloon kan rekenen op 50 euro per maand. En tot en met een bruto-maandloon van 2.700 euro komt er 12 euro bij. De hele begrotingsoefening is goed voor 1,7 miljard euro, waarbij 500 miljoen euro naar meervragen gaat.