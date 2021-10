Fedasil opent binnenkort vier nieuwe opvangcentra. Het gaat om drie centra in Vlaanderen en één in Wallonië. Dat meldt ACOD-vakbondssecretaris Tony Six.

Fedasil zelf kan het bericht nog niet bevestigen en communiceert later.

Specifiek gaat het om een opvangcentrum vanaf 3 november in Lombardsijde, goed voor 175 plaatsen, vanaf 8 november in Geel voor 112 plaatsen en een centrum in Lommel, startend met 350 plaatsen, maar waarvoor nog geen datum bepaald is.

In Wallonië komt er vanaf 3 november een centrum in Glons (Glaaien), dat stapsgewijs plaats moet bieden aan 400 mensen. "Eindelijk beweegt er wat", zegt Six, die de beslissing toejuicht.

Woensdag nog maar brak er in het Klein Kasteeltje opnieuw een staking uit om onder meer het gebrek aan opvangplaatsen aan de kaak te stellen.

België telt een tachtigtal opvangcentra voor asielzoekers. Naast de 29 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De overige plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.

