Het opvangnetwerk van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, heeft de kaap van 30.000 opvangplaatsen overschreden. De afgelopen drie maanden werden er 2.904 plaatsen gecreëerd.

Dat meldt Fedasil in een persbericht.

Fedasil wordt de voorbije maanden geconfronteerd met een hoge druk op het opvangnetwerk, waardoor niet iedereen zich aanmeldde aan het Klein Kasteeltje in Brussel een opvangplaats toegewezen kreeg. Recentelijk werden er dan ook collectieve centra geopend in onder meer Geel, Lommel, Lombardsijde en Brussel. Sinds 1 november 2021 werden er op deze manier 2.904 nieuwe plaatsen beschikbaar, waardoor momenteel iedereen kan worden opgevangen, aldus de mededeling.

De nieuwe centra zijn volgens Fedasil echter niet voldoende om alle kandidaat-vluchtelingen een plaats te geven die zich de komende weken aan het aanmeldcentrum in Brussel aanbieden. De organisatie blijft daarom op zoek naar nieuwe sites en er zijn openingen gepland de komende maanden. 'Plaatsen creëren is echter slechts een deel van de oplossing: ook de uitstroom moet volgen', klinkt het.

Overstromingen

De druk op het opvangnetwerk van Fedasil is te verklaren door de stijging van het aantal asielaanvragen in België, vooral uit Afghanistan, en de verlenging van de verblijfsduur in de centra. Fedasil verloor ook een deel van zijn opvangcapaciteit door de overstromingen die Wallonië in juli 2021 troffen. Daarnaast moeten de centra nog steeds een deel van hun capaciteit vrijhouden voor isolatieplaatsen voor eventuele covid-besmettingen.

