Fatma Taspinar is nieuwsanker en justitieverslaggever bij Het Journaal en maakte het programma Mij overkomt het niet op Eén. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had ze 26 minuten en 10 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De brand in het toekomstige asielcentrum van Bilzen en vooral de reacties op sociale media. Ik blijf altijd neutraal en objectief, maar als dochter van migranten van de eerste generatie vond ik dat angstaanjagend.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Als iedereen tien mensen om zich heen zou kiezen om zo goed mogelijk voor te zorgen, zouden er geen problemen meer zijn.

Wat is uw grootste prestatie?

Ik heb een moeilijke puberteit gehad, met heel slechte punten op school. Ik was flink mijn best aan het doen om heel ver van het rechte pad af te dwalen. Wanneer dat precies is gekanteld, kan ik niet precies zeggen. Maar toen ik criminologie ging studeren, haalde ik ineens een grote onderscheiding.

Wat is uw grootste mislukking?

Momenten waarop ik anderen onbedoeld kwets of verkeerd begrepen word.

Ik ben heel maatschappelijk geëngageerd, maar alleen met daden.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Nee, ik ben gehecht aan mijn cocon. Op reis krijg ik zelfs al heimwee. Mijn ouders zijn geëmigreerd, misschien heb ik daar onbewust een trauma aan overgehouden.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Op mijn achtste ben ik eens om drie uur 's nachts gaan slaapwandelen tot bij het huis van mijn beste vriendin, enkele straten verderop. Daar werd ik wakker, in pyjama en zonder schoenen. Nu klinkt dat heel stoer, maar toen ben ik krijsend naar huis gelopen.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Mijn ecologische voetafdruk is niet zo groot - ik vlieg niet veel en heb geen kinderen. Maar door mijn vele late shifts hecht ik wel aan het comfort van mijn auto.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Onlangs zei iemand op Twitter dat ik er twintig jaar ouder uitzag dan ik ben, maar zoiets raakt mijn koude kleren niet. Als er kritiek komt op mijn werk als journalist, bijvoorbeeld dat ik 'niet objectief' zou zijn, vind ik dat wél heel erg.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Nee, alleen tegen de muggen en vliegen die ik doodmep. 'Sorry.'

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Spijt is zo'n overbodig gevoel.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Daarover durf ik geen uitspraken te doen, dat laat ik liever aan historici over. Maar ik voel wel dat we altijd dezelfde fouten blijven maken.

Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd?

Koning van Katoren van Jan Terlouw. Dat boek heeft me de liefde voor het lezen gegeven, de beelden zitten nog altijd in mijn hoofd.

Sensueel dansen staat veel hoger op mijn lijstje dan seks.

Waarover zou u meer willen weten?

Over justitie kan ik niet genoeg weten.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Ik geef niks. Ik ben heel maatschappelijk geëngageerd, maar alleen met daden.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Mezelf beschermen. Vroeger deed ik dat te weinig, nu te veel.

Vindt u seks overschat?

Ja. Sensueel dansen staat bijvoorbeeld veel hoger op mijn lijstje.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Enkele dagen. Ik ben de enige van de zes kinderen die niet in Lier woont en mijn ouders hameren erop dat ik elke week langskom. En als ik er dan ben, zeggen ze altijd dat ik vaker moet komen.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Er zijn geregeld periodes dat ik volledig loco ga rond mijn gezondheid. Met gezonde voeding en veel sport. Nu is dat vooral crossfit.

Slaat u op de vlucht als het oorlog wordt?

Ik zou iedereen die ik graag zie proberen te beschermen. Als ik hen kan meenemen, slaan we samen op de vlucht. Anders blijf ik hier, om voor hen te vechten.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Everything will be alright in the end. If it's not alright, it's not the end.