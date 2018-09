Fat shaming: het sluipend gif dat vetfobie heet

'Mijn kind mag niet kijken naar Peppa Big op Netflix. Ik heb het uit de lijst gehaald en beveiligd.' Met die boodschap veroorzaakte een nietsvermoedende moeder onlangs een serieuze discussie op Mona's Babbelgroep, een Facebookgroep die draait rond ouderschap. De tekenstijl is aan de rudimentaire kant - fans van correcte perspectieven zullen erop afknappen - en Peppa is behoorlijk luidruchtig en bazig. Niets om over te struikelen, zou u denken. Maar blijkbaar spreekt Peppa haar vader consequent aan op zijn overgewicht. Zo is er de aflevering waarin Papa Big voorstelt om in het zwembad te duiken, waarop zijn dochter opmerkt: 'Gekke papa, je buik is veel te dik.' Een onversneden staaltje fatphobia of vetfobie, zo valt op heel wat Britse en Amerikaanse websites te lezen. Gelukkig duikt Papa Big daarop alsnog het water in, als een ...