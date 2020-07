Vanaf 1 juli gaan opnieuw een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen in. In principe blijven enkel nog massa-evenementen en het nachtleven verboden terrein.

Zwembaden, wellnesscentra, pretparken, binnenspeeltuinen, congreszalen, speelhallen en casino's mogen woensdag opnieuw de deuren openen, telkens met respect voor een hele resem regels die in protocollen per sector worden vastgelegd, met de nadruk op sociale afstand, hygiëne en 'crowd management'.

Voor de wellnesscentra betekent dat bijvoorbeeld dat een mondmasker verplicht is bij massages, zowel voor klanten als personeel. Hamams, stoombaden en jacuzzi's blijven gesloten omdat het virus zich daar sneller kan verspreiden - tenzij voor privégebruik.

Pretparken en indoorspeeltuinen zullen dan weer verplicht met reservaties binnen een bepaald tijdslot werken. De onderdelen van attracties die in contact komen met de bezoekers moeten geregeld ontsmet worden, en het ballenbad blijft dicht.

In casino's tot slot wordt één speler per automaat toegelaten en moet er minimaal 1,5 meter afstand tussen de automaten gegarandeerd zijn. Lukt dat niet, dan moet er een barrière in plexiglas komen of moeten spelers een mondmasker dragen. Speeltafels, jetons, munten of kaarten moeten voldoende ontsmet worden en de casino's moeten ten laatste om 1 uur de deuren sluiten.

Cultuur

Ook de cultuursector kan enigszins opgelucht ademhalen: vanaf 1 juli zijn cultuuractiviteiten met publiek opnieuw toegelaten. Ook daar gelden de algemene regels rond afstand en hygiëne. Daarnaast legt de Nationale Veiligheidsraad een limiet voor het aantal bezoekers vast: bij activiteiten die binnen plaatsvinden in permanente structuren - theaterzalen, cinema's, concertzalen - zijn maximum 200 mensen toegelaten, buiten worden dat er 400.

In augustus kunnen die aantallen bijgesteld worden naar respectievelijk 400 en 800 bezoekers, als de statistieken dat tenminste toelaten.

Sociale bubbel

Het is niet de bedoeling dat mensen thuis vanaf 1 juli tot 200 mensen uitnodigen. Het maximale aantal mensen dat we per week mogen zien, gaat op 1 juli wel van 10 naar 15, maar daar blijft het voorlopig bij. Receptiezalen kunnen vanaf woensdag wel de deuren openen voor bijvoorbeeld trouwfeesten of koffietafels, maar het maximale aantal aanwezigen ligt daar op 50. Vanaf 1 augustus wordt dat aantal uitgebreid naar maximum 100 personen. Voor deze bijeenkomsten gelden dezelfde regels als voor de horeca, met uitzondering dan van de regel die zegt dat alle gasten aan hun eigen tafel moeten blijven zitten.

De huwelijksceremonie zelf kan vanaf 1 juli met maximaal 200 personen doorgaan, vanaf 1 augustus wordt dat een maximum van 400 personen. Ook demonstraties kunnen weer vanaf 1 juli, mits toestemming van de lokale overheid. Ze moeten wel buiten plaatsvinden, statisch zijn, maximaal 400 deelnemers tellen en rekening houden met de veiligheidsafstand.

De erediensten gaan zoals verwacht van maximum 100 naar 200 aanwezigen. In augustus kan dat naar 400 gaan.

Winkelen

De Veiligheidsraad zette niet alleen het licht op groen voor een aantal zaken die tot nog toe verboden waren, ook enkele omringende maatregelen voor activiteiten die wel al konden, gaan op de schop. Zo mogen mensen vanaf woensdag met andere personen uit hun 'bubbel' gaan winkelen, en moeten ze dus niet langer alleen gaan. Ook de tijdslimiet vervalt. Voor markten vervalt dan weer het maximale aantal van 50 kramen.

Een mondmasker dragen bij het winkelen blijft sterk aangeraden, maar wordt in tegenstelling tot wat virologen en experten eerder opperden niet verplicht. Wel blijven de hygiëne- en afstandsregels bij het winkelen nog altijd gelden en worden mondmaskers sowieso sterk aangeraden.

