België is een nieuwe fase ingegaan van de exit uit de 'lockdown light' tegen de verspreiding van het coronavirus. Een overzicht van de 'nieuwe vrijheden'.

Kappers, schoonheidssalons, pedicures, nagelsalons, barbiers en tatoeage- en piercingsalons mogen opnieuw de deuren openen. Markten kunnen weer beperkt plaatsvinden, sporten in clubverband is opnieuw mogelijk in de buitenlucht en ook musea en dierentuinen mogen weer bezoekers ontvangen. Maar dat alles wel nog steeds onder strikte voorwaarden.

Contactberoepen

Vanaf maandag kunnen kappers en andere niet-medische contactberoepen opnieuw aan de slag. De Nationale Veiligheidsraad zette woensdag het licht op groen, maar legde ook strenge veiligheidsvoorschriften op. Concreet mogen klanten enkel op afspraak worden ontvangen en mag er slechts één klant per tien vierkante meter de ruimte binnen. Voor kapperszaken en kleine zaken zijn er bepaalde uitzonderingen, maar wachtzalen kunnen nergens gebruikt worden. Uitbaters mogen ook geen drank of voedsel serveren en het werkmateriaal moet na iedere klant ontsmet worden. Individuele ventilatoren mogen niet, er moeten alcoholgels ter beschikking zijn aan de ingang en op verschillende andere plaatsen in de zaak, het personeel moet de handen wassen voor elke behandeling van een nieuwe klant en personeelsleden en klanten moeten een masker dragen. Op dat laatste is enkel een uitzondering mogelijk voor gelaatsbehandelingen, en dat dat enkel gedurende de duur die strikt noodzakelijk is voor de behandeling, klinkt het.

Markten

Ook voor openbare markten zijn een aantal voorschriften voorzien. Zo wordt er maximaal één bezoeker per anderhalve lopende meter aan het kraam toegelaten tot de markt, moet er een systeem zijn om het aantal klanten op de markt te kunnen tellen, komt er een circulatieplan met eenrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen, is een mondmasker voor marktkramers en personeel verplicht, mag er geen voeding of drank ter plaatse worden geconsumeerd en moet aan de ingang en aan elk kraam handgel voorzien zijn. Voor bezoekers worden mondmaskers sterk aangeraden, maar zijn ze niet verplicht. De markten kunnen vanaf maandag hervatten, zij het met een beperking tot vijftig kramen.

Dierenparken

Dierenparken staan eveneens klaar om weer bezoek te ontvangen. Maar ook hier gelden voorwaarden. Zo moeten ze hun tickets online of telefonisch verkopen, geldt er een maximum van één bezoeker per tien vierkante meter publieksruimte, moeten cafetaria's en speelplekken gesloten blijven enzovoort. Onder meer Zoo Antwerpen, Planckendael en Pairi Daiza gaan maandag weer open. Zondag bleek bovendien dat ook indoorparken zoals een aquarium, dolfinarium of reptielenhuis in principe de deuren weer mogen openen.

Sportclubs

Heel wat sportclubs wagen zich ook aan een voorzichtige heropstart. Sporttrainingen en -lessen mogen weer in openlucht, met maximaal twintig personen. De aanwezigheid van een coach is wel verplicht. En ook bij de sporttrainingen en -lessen moeten steeds de maatregelen opgevolgd worden rond social distancing, die gelden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Cafetaria's bij sportclubs blijven gesloten.

Speeltuinen

De stad Antwerpen stelt maandag ook kleinere speeltuintjes weer open voor kinderen, strikt genomen in tegenspraak met de regels van de Nationale Veiligheidsraad en het crisiscentrum. Maar het gaat om speeltuintjes waar slechts enkele speeltuigen staan en waar voornamelijk buurtkinderen even kunnen ontspannen, argumenteert de lokale veiligheidscel. Grotere speeltuinen in parken blijven wel gesloten.

Musea

Wat cultuur opsnuiven kan dan weer in de vele musea en monumenten die voorzichtig opnieuw de deuren openen. Opnieuw slechts met beperktere bezoekersaantallen en onder de strikte voorwaarden die ook elders gelden. Net als in de natuurparken zullen er bovendien ook gegidste bezoeken mogelijk zijn. Maar dergelijke bezoeken met gids mogen wel alleen voor mensen die onder hetzelfde dak wonen. Stadswandelingen met gids blijven verboden.

Woonzorgcentra

Ook in de woonzorgcentra verwacht men vanaf maandag weer meer beweging. Al sinds 12 maart is extern bezoek er verboden, maar vanaf maandag kan het beperkt weer wel. En volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn zo goed als alle publieke woonzorgcentra daar ook klaar voor. Net als overal zullen wel andere regels gelden dan voor deze coronacrisis en staat veiligheid nog steeds voorop.

Scholen

Tot slot is het maandag formeel ook de eerste lesdag voor bepaalde leerjaren uit het onderwijs, al organiseerde de Vlaamse scholen vrijdag al een eerste "testdag". Toch zijn er ook hier grote verschillen naargelang de scholen. Zo gaan heel wat scholen slechts beperkter open dan wat eigenlijk kan, bijvoorbeeld omdat hun infrastructuur het niet toelaat of omdat er geen akkoord mogelijk bleek met de vakbonden. In enkele Brusselse gemeenten blijven de scholen maandag zelfs helemaal dicht.

