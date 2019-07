Psychiaters in ons land zijn razend op het Britse farmabedrijf Essen­tial Pharma. Dat heeft beslist de prijs van een belangrijk medicijn, Camcolit, te verdrievoudigen. Net op het moment dat het enige alternatief niet beschikbaar is. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen donderdag.

De verbijstering bij ­psychiaters is groot. Vooral bij zij die veel mensen behandelen met een bipolaire stoornis. Dat is een mentale aandoening waardoor de stemming van pa­tiënten enorm wisselt. Soms zijn ze manisch, soms zwaar ­depressief. De ziekte veroorzaakt veel leed, minstens de helft van de patiënten onderneemt een zelfmoordpoging.

Concreet gaat het om Camcolit, een middel dat het Britse bedrijf Essential Pharma niet zelf ontwikkelde maar een paar jaar geleden opkocht. Het gaat om een medicijn op basis van de stof ­lithiumcarbonaat. Een doos kost nu 27 euro in plaats van 9,44 euro daarvoor. De prijs kan daardoor per jaar in de honderden euro's lopen. Terugbetaling is er niet.

'Veel patiënten leven van een uitkering en hebben nog een pak andere kosten', zegt Kirsten Catthoor, psychiater in ziekenhuis ZNA Stuivenberg in Antwerpen. 'De nieuwe prijs is onredelijk.' Het bedrijf benadrukt in een reactie dat de verhoging is goedgekeurd door de FOD Economie.

De prijsverhoging van Camcolit ­dateert van een paar maanden geleden, maar komt nu ­boven water na ophef in Nederland. In België komt de prijsverhoging ­extra ongelegen. De meeste patiënten die in ons land lithiumcarbonaat ­nemen, gebruikten tot voor kort Maniprex, van een andere firma en wel terug­betaald. Maar dat is intussen al meer dan een jaar onbeschikbaar door productieproblemen.