Ruim tachtig professionele factcheckingorganisaties uit meer dan veertig landen hebben vandaag een open brief gericht aan Susan Wojcicki, de CEO van Youtube. Ze roepen het videoplatform daarin op tot dialoog en actie tegen desinformatie.

Sinds het begin van covid-19 heeft de wereld 'keer op keer gezien hoe destructief desinformatie en verkeerde informatie kunnen zijn voor de sociale harmonie, de democratie en de volksgezondheid', zo opent de brief.

'Elke dag zien we dat YouTube een van de belangrijkste kanalen is voor online desinformatie en verkeerde informatie wereldwijd', stellen professionele factcheckers vast.

'Wat we niet zien is veel inspanning van YouTube om beleid te implementeren dat het probleem aanpakt. Integendeel, YouTube staat toe dat zijn platform wordt gebruikt als wapen door gewetenloze actoren om anderen te manipuleren en uit te buiten, en om zichzelf te organiseren en fondsen te werven.'

De factcheckingorganisaties roepen YouTube op om bijvoorbeeld te voorkomen dat video's met onjuiste informatie worden aanbevolen of gepromoot door de algoritmen van het bedrijf.

De groep verwacht een ontmoeting te hebben met de CEO van YouTube om de kwesties die in de brief aan de orde worden gesteld te bespreken.

Youtube is een dochterbedrijf van Google.

Ook Knack, erkend lid van het International Fact-Checking Network (IFCN) dat de internationale kwaliteitsstandaard van factchecks bewaakt, heeft de brief ondertekend.

