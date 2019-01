Factcheck: 'Te korte middagpauze kost werknemer 44.000 euro'

Ruim de helft van de werknemers in België neemt geen volledige middagpauze en verliest daarmee 44.279 euro netto. Dat blijkt uit een onderzoek van Stepstone. De gemiddelde middagpauze zou 22 minuten en 20 seconden duren, terwijl de werkgever gemiddeld in 40 minuten voorziet. Stepstone zette die resterende minuten dat de werknemer toch werkt in centen om en komt zo aan 44.000 euro voor een voltijdse carrière van 45 jaar. Maar klopt dat?

Killian Cramers, woordvoerder van Stepstone, zegt dat het onderzoek er veeleer toevallig kwam omdat collega's van Stepstone merkten dat ze zelf zelden hun pauze helemaal namen. Via internet vroeg het bedrijf aan ruim 5000 Belgische werknemers, zowel in de privésector als in overheidsdienst, hoe het zat met hun middagpauze.

Cramers: 'Die 44.000 euro zijn uiteraard maar een virtueel verlies voor werknemers en gratis werk dat je niet hoeft te doen. Het onderzoek is een soort goed voornemen voor 2019: neem als werknemer je eerlijk verdiende middagpauze.'

Of Stepstone daarmee resoluut de kant van de werknemers kiest, wil de woordvoerder niet gezegd hebben: 'We schetsen alleen de realiteit. Die korte pauzes kunnen erop wijzen dat de werkdruk soms te hoog is en dat kan op langere termijn impact hebben op de productiviteit, bijvoorbeeld door een toename van het aantal burn-outs.'

De studiedienst van het ABVV reageert sceptisch op het cijferwerk van Stepstone, dat gelijk zou staan aan 'ongeveer anderhalf jaar gratis werken op een volledige loopbaan. Voor een mannelijke werknemer komt dat neer op jaar op 15,76 euro per uur, berekend op basis van het volgens Statbel gemiddelde brutomaandloon van 3489 euro in 2016. We hebben dus onze twijfels over de bedragen in dat onderzoek. Wat ben je met die gemiddelden?'

Economieprofessor Stijn Baert (UGent) vindt de vraag of mensen hun middagpauze nemen op zich wel boeiend, maar heeft serieuze bedenkingen bij het onderzoek.

Zouden mensen op het einde van hun carrière meer geld overhouden wanneer ze hun pauze wél volledig zouden opnemen? Baert: 'Enerzijds is die 44.000 euro gewoon de in geld uitgedrukte waarde van 18 minuten werk per dag over een hele carrière. Anderzijds insinueert men een 'verlies' omdat je 18 minuten per dag te weinig betaald wordt. Met andere woorden: wie wel pauzeert, zou meer verdiend hebben. Dat is natuurlijk een absurde interpretatie. Want wie die 18 minuten pauze vanaf morgen wel zou opnemen, zal niet plots meer verdienen. Sterker nog: daardoor zou de productiviteit van de werknemer in principe lager worden en de kans dat hij zijn baan verliest groter.'

Overigens, welke werkgever zou die 18 minuten effectief als werkuren zien en willen betalen? Volgens Baert is het zelfs zeer de vraag of betaling afdwingbaar zou zijn: 'Mocht elke werknemer dat vragen, dan zouden de loonkosten voor bedrijven enorm stijgen. Werkgevers zullen eerder vragen om de originele productiviteit toch te leveren gedurende de 18 minuut kortere werkdag.'

Andere kritiek van professor Baert is dat het onderzoek blijkbaar uitgaat 'van de achterhaalde veronderstelling dat werknemers betaald worden om een exact aantal minuten per dag te werken, terwijl het in de praktijk meestal gaat over een aantal uit te voeren taken'.

CONCLUSIE Het onderzoek van Stepstone doorstaat de wetenschappelijke toets niet. Daarom beoordeelt Knack de stelling als grotendeels onwaar.