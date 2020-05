Volgens een Facebook-post werden webshops die medisch materiaal verkopen aan gewone burgers geblokkeerd net voor de persconferentie van de Veiligheidsraad op 24 april. Dat klopt niet.

Lees verder onder de afbeelding

Het originele bericht op Facebook zoals het eind april werd gepost. © Facebook

Dit Facebook-bericht wordt gepost op 25 april 2020 en 178 keer gedeeld. Eén van die gedeelde berichten wordt 115.000 keer bekeken.

In het bericht staat dat 'Maggie De Block, Sophie Wilmès, Philippe De Backer en co.' alle websites waar particulieren chirurgische mondmaskers kunnen kopen zouden hebben geblokkeerd, of ze minstens zouden hebben verplicht te vermelden dat ze vanaf dat moment niet meer aan particulieren mogen verkopen. Dat verbod zou volgens het bericht het gevolg zijn van een nieuw koninklijk besluit van 23 april 2020.

De bewuste politici zouden dat volgens het bericht heel snel hebben geregeld, voor de persconferentie volgend op de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 begon. Tijdens die persconferentie kondigde eerste minister Sophie Wilmès (MR) aan dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol zou spelen bij de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 4 mei 2020.

Bedrijf uit Ardooie

Bij het bericht staat een screenshot afkomstig van de site deforcemedical.be. Dat is de webshop van Medisch Materiaal Deforce, een familiebedrijf uit Ardooie, opgericht in 1985, dat een uitgebreid gamma van medische artikelen aanbiedt van een groot aantal bekende merken.

Op de screenshot zien we een foto van een chirurgisch mondmasker, met daarbij de productinformatie en daaronder, in blokletters, de vermelding 'Geen verkoop aan particulieren wegens koninklijk besluit van 23/04/2020. Indien u dit toch doet zal uw bestelling intern geannuleerd en teruggestort worden'.

'We weten ondertussen dat die boodschap een fout bevat: het gaat niet om een koninklijk besluit van 23 april 2020, wel om een ministerieel besluit van 23 maart 2020.' Désirée Deforce, zaakvoerster Medisch Materiaal Deforce

We nemen contact op met het bedrijf en krijgen zaakvoerster Désirée Deforce aan de lijn. Zij bevestigt dat het bedrijf die boodschap plaatste bij de op de site aangeboden chirurgische en FFP2-mondmaskers. 'We weten ondertussen dat die boodschap een fout bevat: het gaat niet om een koninklijk besluit van 23 april 2020, wel om een ministerieel besluit van 23 maart 2020.'

Dat ministerieel besluit bepaalt dat chirurgische mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen niet meer mogen verkocht worden aan particulieren, tenzij door apothekers. Dat besluit werd uitgevaardigd omdat er op dat moment een groot tekort was aan beschermingsmiddelen, en het beschikbare materiaal moest worden voorbehouden voor zorgverleners.

Deforce benadrukt dat haar bedrijf die boodschap niet plaatste op vraag van de regering. 'We deden dat na een controle van de inspectie op 23 april 2020. Tot op dat moment waren wij ons er niet van bewust dat die maskers niet aan particulieren mochten verkopen. Met die boodschap wilden we verhinderen dat particulieren ze toch zouden bestellen, vooral omdat het verschil tussen chirurgische maskers en bepaalde comfortmaskers niet altijd duidelijk is voor de leek.'

Online research leert dat we als particulier makkelijk chirurgische mondmaskers kunnen bestellen, ondanks het verbod, onder meer op de websites maskersdirect.nl, farmaline.be en 24pharma.be, al zijn nogal wat modellen uitverkocht en waarschuwen die sites voor vertragingen bij de levering.

Miet Deckers, de woordvoerster van federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V), bevestigt dat de economische inspectie inderdaad controles uitvoert op de naleving van het verkoopverbod aan particulieren, en dat het mogelijk is dat bepaalde webshops offline zijn gehaald of geblokkeerd, nadat inbreuken zijn vastgesteld.

De federale ministerraad van 2 mei 2020 heft het verbod op de verkoop van chirurgische maskers aan particulieren echter op. Vanaf 5 mei 2020 mogen ook supermarkten chirurgische mondmaskers verkopen. 'De markt heeft zich ondertussen voldoende hersteld en er zijn weer voldoende maskers beschikbaar,' aldus Deckers.

Conclusie De bewering dat de federale regering bewust bepaalde websites die chirurgische mondmaskers verkopen aan particulieren geblokkeerd of offline zou hebben gehaald op 24 april 2020, klopt niet. Wel was de verkoop van deze maskers aan particulieren van 23 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 verboden, en zijn bepaalde sites mogelijk offline gehaald na de vaststelling van inbreuken op dat verbod.

BRONNEN deforcemedical.be

telefonisch interview met Désirée Deforce op 30 april 2020

telefonisch interview met Miet Deckers op 30 april 2020

Belgisch Staatsblad (23 maart)

FOD Economie (4 mei) Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 4 mei 2020 tenzij anders vermeld.

Lees verder onder de afbeeldingDit Facebook-bericht wordt gepost op 25 april 2020 en 178 keer gedeeld. Eén van die gedeelde berichten wordt 115.000 keer bekeken.In het bericht staat dat 'Maggie De Block, Sophie Wilmès, Philippe De Backer en co.' alle websites waar particulieren chirurgische mondmaskers kunnen kopen zouden hebben geblokkeerd, of ze minstens zouden hebben verplicht te vermelden dat ze vanaf dat moment niet meer aan particulieren mogen verkopen. Dat verbod zou volgens het bericht het gevolg zijn van een nieuw koninklijk besluit van 23 april 2020.De bewuste politici zouden dat volgens het bericht heel snel hebben geregeld, voor de persconferentie volgend op de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 begon. Tijdens die persconferentie kondigde eerste minister Sophie Wilmès (MR) aan dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol zou spelen bij de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 4 mei 2020. Bij het bericht staat een screenshot afkomstig van de site deforcemedical.be. Dat is de webshop van Medisch Materiaal Deforce, een familiebedrijf uit Ardooie, opgericht in 1985, dat een uitgebreid gamma van medische artikelen aanbiedt van een groot aantal bekende merken.Op de screenshot zien we een foto van een chirurgisch mondmasker, met daarbij de productinformatie en daaronder, in blokletters, de vermelding 'Geen verkoop aan particulieren wegens koninklijk besluit van 23/04/2020. Indien u dit toch doet zal uw bestelling intern geannuleerd en teruggestort worden'.We nemen contact op met het bedrijf en krijgen zaakvoerster Désirée Deforce aan de lijn. Zij bevestigt dat het bedrijf die boodschap plaatste bij de op de site aangeboden chirurgische en FFP2-mondmaskers. 'We weten ondertussen dat die boodschap een fout bevat: het gaat niet om een koninklijk besluit van 23 april 2020, wel om een ministerieel besluit van 23 maart 2020.'Dat ministerieel besluit bepaalt dat chirurgische mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen niet meer mogen verkocht worden aan particulieren, tenzij door apothekers. Dat besluit werd uitgevaardigd omdat er op dat moment een groot tekort was aan beschermingsmiddelen, en het beschikbare materiaal moest worden voorbehouden voor zorgverleners. Deforce benadrukt dat haar bedrijf die boodschap niet plaatste op vraag van de regering. 'We deden dat na een controle van de inspectie op 23 april 2020. Tot op dat moment waren wij ons er niet van bewust dat die maskers niet aan particulieren mochten verkopen. Met die boodschap wilden we verhinderen dat particulieren ze toch zouden bestellen, vooral omdat het verschil tussen chirurgische maskers en bepaalde comfortmaskers niet altijd duidelijk is voor de leek.'Online research leert dat we als particulier makkelijk chirurgische mondmaskers kunnen bestellen, ondanks het verbod, onder meer op de websites maskersdirect.nl, farmaline.be en 24pharma.be, al zijn nogal wat modellen uitverkocht en waarschuwen die sites voor vertragingen bij de levering.Miet Deckers, de woordvoerster van federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V), bevestigt dat de economische inspectie inderdaad controles uitvoert op de naleving van het verkoopverbod aan particulieren, en dat het mogelijk is dat bepaalde webshops offline zijn gehaald of geblokkeerd, nadat inbreuken zijn vastgesteld. De federale ministerraad van 2 mei 2020 heft het verbod op de verkoop van chirurgische maskers aan particulieren echter op. Vanaf 5 mei 2020 mogen ook supermarkten chirurgische mondmaskers verkopen. 'De markt heeft zich ondertussen voldoende hersteld en er zijn weer voldoende maskers beschikbaar,' aldus Deckers.