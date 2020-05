Op Facebook circuleren verschillende beelden die moeten aantonen dat de Veiligheidsraad en de federale regering zich niet zouden houden aan social distancing. Zijn de foto's echt of vals?

'Café en restaurant moeten sluiten terwijl de regering rustig zit te eten tijdens hun vergaderingen!!' Dat Facebook-bericht kwam voor het eerst online op 26 april en werd sindsdien door meer dan 190.000 mensen bekeken en meer dan 1.600 keer gedeeld vanuit vier verschillende accounts.

'Café en restaurant moeten sluiten terwijl de regering rustig zit te eten tijdens hun vergaderingen!!' Dat Facebook-bericht kwam voor het eerst online op 26 april en werd sindsdien door meer dan 190.000 mensen bekeken en meer dan 1.600 keer gedeeld vanuit vier verschillende accounts.Onder de tekst staat een foto waarop onder anderen Sophie Wilmès (MR), Maggie De Block (Open VLD), Wouter Beke (CD&V), Jan Jambon (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) vergaderen. De aanwezige personen zitten schouder aan schouder en er staan broodjes op tafel.Lees verder onder de fotoOnline research levert op dat deze foto werd gemaakt door Belga-fotograaf Dirk Waem bij een vergadering van de federale ministers en de regionale overheden in Brussel op 4 maart. De vergadering ging over nieuwe maatregelen in de coronacrisis. Op dat moment waren er 124 bevestigde besmettingen met het coronavirus in België. Pas op 10 maart viel in ons land het eerste dodelijke slachtoffer door covid-19.Op de foto van 4 maart is duidelijk te zien dat er geen sprake is van 'social distancing', maar die maatregel was toen ook nog niet van kracht. De sluiting van de cafés en restaurants begon pas in de nacht van 13 op 14 maart. De verplichting om indien mogelijk anderhalve meter afstand te houden bij persoonlijk contact werd pas in een ministerieel besluit vastgelegd op 18 maart. Deze foto is niet de enige die circuleert op Facebook om te 'bewijzen' dat onze ministers het slechte voorbeeld geven. Een tweede vergelijkbaar bericht werd meer dan 200.000 keer bekeken en meer dan 1.600 keer gedeeld. Deze foto toont minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), premier Sophie Wilmès (MR) en minister-president van de Franstalige gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) na een persconferentie. Ze houden zichtbaar niet voldoende afstand.Opvallend, op de muur in de achtergrond is een symbool aangebracht om aan te manen tot social distancing. Dat symbool ontbreekt op de originele foto, zoals die onder andere verscheen op de site van Het Belang van Limburg op 11 maart. De afbeelding op Facebook is dus gemanipuleerd. De foto werd genomen voor of na de persconferentie van de Veiligheidsraad op 10 maart. Die beval toen onder andere aan om indoor indoorevenementen tot 1000 personen te verbieden, maar de strikte verplichtende regel van anderhalve meter afstand kwam pas later.