Een groep zonnepaneeleigenaars, die verenigd zijn in een Facebookgroep met meer dan 55.000 leden, heeft de advocaten Annick Fret en Stijn Verbist aangesteld om de haalbaarheid te onderzoeken, zo bevestigt die laatste zaterdagavond.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde eerder deze maand de regeling waarbij Vlaamse eigenaars van zonnepanelen tot vijftien jaar na installatie zouden kunnen genieten van de terugdraaiende teller, ook als ze een digitale meter hebben. Deze beslissing treft al zeker 100.000 eigenaars, voor wie het rendement van hun zonnepanelen mogelijk lager uitvalt dan verwacht.

De Vlaamse regering beloofde intussen een compensatie, maar toch neemt dit de woede over de beslissing niet weg. De PVDA kondigde eerder al aan dat ze gerechtelijke stappen zal ondernemen als de compensatie niet wordt opgetrokken. Ook Test Aankoop onderzoekt of het nut heeft om de beslissing van het Grondwettelijk Hof aan te vechten, maar ziet vooralsnog weinig kans op slagen.

Een Facebookgroep met meer dan 55.000 leden heeft nu ook advocaten onder de arm genomen om gerechtelijke stappen te onderzoeken. Als de slaagkansanalyse positief is, volgt er een ingebrekestelling, zegt advocaat Stijn Verbist, die eerder ook al naar de Raad van State stapte tegen het verbod op verplaatsing naar een tweede verblijf tijdens de eerste lockdown vorig jaar.

Of de rechtszaak er dus komt, is nog niet helemaal zeker. De FB-groep wil dat minstens 1.500 leden zich aansluiten. Aanmelden voor Fase 1 kan tot en met zondagavond, klinkt het bij Verbist.

