Facebook heeft een steunbetuiging van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aan het adres van de vrienden en familie van Jürgen Conings, de terreurverdachte die afgelopen weekend na een wekenlange zoektocht dood werd aangetroffen in Limburg, verwijderd. Dat bevestigt een woordvoerder van de socialmediagigant aan Belga. 'Content, groepen en pagina's die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram.'

Nadat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op zijn Facebookpagina een bericht had geplaatst waarin hij de naasten van Jürgen Conings veel sterkte wenst, kreeg hij de melding dat het bericht in strijd is met de richtlijnen van Facebook inzake gevaarlijke personen en organisaties. Van Grieken kreeg naar eigen zeggen ook een waarschuwing te zien waarin Facebook ermee dreigt zijn pagina, die meer dan een half miljoen volgers telt, te verwijderen. F

acebook zelf bevestigt alvast dat het de bewuste post heeft verwijderd. Het bericht "heeft ons beleid ten aanzien van gevaarlijke individuen en organisaties geschonden", zegt een woordvoerder. "Content, groepen en pagina's die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram."

Volgens Van Grieken moet er "dringend paal en perk gesteld worden aan de willekeurige censuur door de multimediagiganten". "Wanneer het betuigen van je medeleven aan de familie van een overledene ook al als haatspraak wordt gecatalogeerd, is er duidelijk heel wat mis met de willekeurige censuur door multimediagiganten zoals Facebook."

De extreemrechtse partijvoorzitter benadrukt ook dat Marc Van Ranst, de viroloog die door Conings met de dood bedreigd werd, iets gelijkaardigs op Twitter zette. Die microblogsite maakt echter geen deel uit van het Facebookimperium en hanteert dus niet dezelfde richtlijnen.

Facebook, dat naast Instagram ook chatapps Messenger en Whatsapp in de portefeuille heeft, verwijderde eerder ook al andere lofuitingen aan het adres van Jürgen Conings. Ook steunpagina's ter ere van de geradicaliseerde militair werden offline gehaald.

