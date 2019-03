'Facebook moet het mogelijk maken commentaren onder posts uit te schakelen'

Online verzuring. Het gaat vandaag verder dan wat slecht gemikte azijnpisserij en racistische oneliners. Wie even door de commentaren dwaalt onder een - al dan niet beladen - online artikel (zij het op de website van een nieuwsmedium of op sociale media), leest tegenwoordig ook hoe de ene lezer oproept tot het koud maken van de ander. Op 25 maart zit minister van Justitie Koen Geens (CD&V) samen met andere Europese ministers van Justitie. Ze zullen zich buigen over online hate speech en het eventueel strenger aanpakken ervan. Maar terwijl we wachten op wetten en sancties, kan de (niet onschuldige) vuilbekkerij misschien ook anders ingedijkt worden.

