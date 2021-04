Facebook heeft de evenementenpagina van de nieuwe editie van het feest 'La Boum' in het Ter Kamerenbos geblokkeerd. Dat gebeurde in overleg met het Brusselse parket, laat een woordvoerder van de sociaalnetwerksite donderdag weten.

'De plaatselijke autoriteiten hebben ons op de hoogte gebracht dat de betreffende evenementpagina niet voldeed aan de huidige wettelijke eisen met betrekking tot COVID-19', zegt de Facebook-woordvoerder. 'Wij hebben de inhoud grondig onderzocht en vervolgens besloten de evenementpagina te blokkeren.'

Op het fake festival 'La Boum' in het Ter Kamerenbos op 1 april daagden zowat 2.000 mensen op. Die hielden zich niet aan de coronamaatregelen en het kwam tot een confrontatie tussen politie en feestvierders waarbij 26 agenten en 8 burgers gewond raakten.

Het collectief L'Abîme riep begin deze maand op om opnieuw een feest op poten te zetten in het Ter Kamerenbos, op 1 mei. Dinsdag werd een woordvoerder van het collectief nog ondervraagd door de Brusselse politie.

De organisatoren, 'L'abîme Team', laten weten dat zij na een artikel van weekblad La Moustique, van alle kanten aangevallen werden. In het bewuste artikel werd verteld dat er heel wat extreme militanten aanwezig zouden zijn op 'La Boum 2'. 'Dit moet de reden zijn geweest voor het schrappen van het Facebookevenement, reageert het L'abîme Team zelf via Facebook.

Burgemeester Close waarschuwt

Ondertussen verzekerde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) dat de politie zal tussenkomen wanneer de openbare orde wordt verstoord. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet donderdag in de plenaire zitting van het federaal parlement optekenen dat het profiel van de geïnteresseerden die naar Brussel willen afzakken, is veranderd en er op verschillende plaatsen samenkomsten dreigen.

De Brusselse burgemeester staat in contact met de politie en morgen volgt ook een vergadering met onder meer het crisiscentrum om alles te coördineren. Op 1 mei is het in Brussel op vlak van manifestaties altijd een drukke dag. Zo staan er al een tiental betogingen op het programma, naast La Boum 2, dat doorgaat in Ter Kamerenbos.

'Burgemeester Close wil er aan toevoegen dat Brussel altijd open staat voor het recht op vrije meningsuiting en de hoofdstad ook een plaats is voor ontspanning. Maar als je naar Brussel komt om chaos te veroorzaken en de ordediensten te provoceren dan zal de politie tussenkomen', zegt woordvoerster Maïté Van Rampelbergh.

