Twee Belgische bedrijven, SABCA en Ilias Solutions, hebben vandaag akkoorden ondertekend met de Amerikaanse groep Lockheed Martin in verband met het gevechtsvliegtuig F-35. België heeft vorig jaar 34 van die toestellen besteld voor circa 3,6 miljard euro.

SABCA, dat onder meer vestigingen heeft in Charleroi, Brussel en Lummen, ondertekende tijdens een luchtvaartmeeting in Hechtel-Eksel een akkoord met de Amerikanen in aanwezigheid van minister van Economie Wouter Beke (CD&V).

Het akkoord houdt in dat SABCA door Lockheed Martin in staat wordt geacht om bepaalde onderdelen te leveren en onderhoud te doen. Dat zet de deur open voor waardevolle contracten voor actuatoren, een essentieel onderdeel van het vliegtuig. SABCA levert en onderhoudt al jaren actuatoren van de F-16.

Het Brusselse bedrijf Ilias Solutions ondertekende dan weer een industrieel samenwerkingsakkoord met Lockheed Martin. Dat bedrijf is gespecialiseerd in logistieke software en zal ook kunnen deelnemen aan contracten voor de F-35, zegt algemeen directeur Jean-Pierre Wildschut.