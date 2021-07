Na het incident met de Belgische F-16 in Leeuwarden zijn de Belgische piloot en een technisch lid van het Belgische detachement naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de Belgische Defensie.

De straaljager is rijdend tegen een gebouw gebotst. Daarbij vielen twee gewonden, zo maakten de Nederlandse hulpdiensten eerder al bekend.

Defensie bevestigt dat de piloot, die zijn schietstoel heeft gebruikt, gewond raakte aan het been. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Ook een technisch lid van het Belgische detachement werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gevoerd. De families werden onmiddellijk ingelicht, aldus Defensie.

Materiële schade

Verder is er volgens het leger enkel materiële schade. Het toestel zou in een leeg containerpark terechtgekomen zijn. Het incident gebeurde bij het opstarten van de F-16 op de vliegtuigparking. Volgens het Nederlandse ministerie van Defensie lijkt het erop dat het toestel 'uit zichzelf is gaan accelereren'.

'De crewchief was op dat moment nog bezig aan het toestel. Dat is vervolgens spontaan een gebouw ingereden. Hier raakte niemand gewond', klinkt het in een persbericht van het ministerie.

Verkennend onderzoek

Volgens eerdere berichten van de hulpdiensten viel de tweede gewonde in het gebouw. Die informatie is dus bijgesteld. Ooggetuigen zagen een vlam uit het toestel komen, mogelijk van de schietstoel, meldt Omrop Fryslân. De vliegbasis Leeuwarden en de Nederlandse luchtmacht zeggen dat er geen brand of explosie is geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, een onafhankelijk orgaan dat veiligheidsincidenten in Nederland onderzoekt, liet weten ter plaatse te gaan voor een verkennend onderzoek.

Ook een team van de Aviation Safety Investigation Board van het Belgisch leger gaat naar Leeuwarden voor een vliegveiligheidsonderzoek. De piloot was in het noorden van Nederland voor een opleiding van zes maanden met deelnemers uit België, Nederland en Noorwegen. De Belgische luchtmacht is er ter plaatse met vijf toestellen, vier cursisten, vier instructeurs en ondersteunend personeel.

De straaljager is rijdend tegen een gebouw gebotst. Daarbij vielen twee gewonden, zo maakten de Nederlandse hulpdiensten eerder al bekend. Defensie bevestigt dat de piloot, die zijn schietstoel heeft gebruikt, gewond raakte aan het been. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Ook een technisch lid van het Belgische detachement werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gevoerd. De families werden onmiddellijk ingelicht, aldus Defensie. Materiële schadeVerder is er volgens het leger enkel materiële schade. Het toestel zou in een leeg containerpark terechtgekomen zijn. Het incident gebeurde bij het opstarten van de F-16 op de vliegtuigparking. Volgens het Nederlandse ministerie van Defensie lijkt het erop dat het toestel 'uit zichzelf is gaan accelereren'. 'De crewchief was op dat moment nog bezig aan het toestel. Dat is vervolgens spontaan een gebouw ingereden. Hier raakte niemand gewond', klinkt het in een persbericht van het ministerie. Verkennend onderzoekVolgens eerdere berichten van de hulpdiensten viel de tweede gewonde in het gebouw. Die informatie is dus bijgesteld. Ooggetuigen zagen een vlam uit het toestel komen, mogelijk van de schietstoel, meldt Omrop Fryslân. De vliegbasis Leeuwarden en de Nederlandse luchtmacht zeggen dat er geen brand of explosie is geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, een onafhankelijk orgaan dat veiligheidsincidenten in Nederland onderzoekt, liet weten ter plaatse te gaan voor een verkennend onderzoek. Ook een team van de Aviation Safety Investigation Board van het Belgisch leger gaat naar Leeuwarden voor een vliegveiligheidsonderzoek. De piloot was in het noorden van Nederland voor een opleiding van zes maanden met deelnemers uit België, Nederland en Noorwegen. De Belgische luchtmacht is er ter plaatse met vijf toestellen, vier cursisten, vier instructeurs en ondersteunend personeel.