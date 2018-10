Extreemrechtse activisten dringen hoofdkantoor van hulporganisatie SOS Méditerranée binnen

Het hoofdkantoor van SOS Méditerranée, een hulporganisatie die migranten in nood op de Middellandse Zee redt, is vrijdag in de Zuid-Franse stad Marseille aangevallen door leden van de extreemrechtse jongerenorganisatie 'Génération identitaire'.