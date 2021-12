Als dertiger stoppen met werken en een leven leiden van financiële vrijheid: dat is wat de FIRE-beweging mogelijk acht. Maar is het ook realistisch?

Hebt u al weggedroomd bij de gedachte om nooit meer te hoeven werken? Om voldoende geld te hebben om alleen maar de dingen te doen die u blij maken en om vooral niet te hoeven stilstaan bij wat dat zou betekenen voor uw wettelijk pensioen? Hoewel het voor de meeste mensen een onbereikbare droom lijkt, is precies dat de ambitie van een groeiende groep millennials. Het zijn adepten van de FIRE-beweging, wat staat voor Financial Independence, Retire Early. De beweging komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Een van de grote sterren van de beweging is Mister Money Mustache, pseudoniem van blogger Peter Adeney. De Amerikaanse IT'er ging op zijn dertigste met pensioen door onverbiddelijk te beknibbelen op zijn uitgaven en vervolgens het vrijgekomen kapitaal te investeren. Financiële onafhankelijkheid is niet enkel een American Dream. Ook in ons land neemt het aantal aanhangers toe. 'Veel mensen vragen me of het niet saai is om te stoppen met werken, maar ik heb me nog geen seconde verveeld', zegt de 36-jarige Sebastien Aguilar. Hij is de oprichter van FIRE Belgium, een gemeenschap van mensen die elkaar helpen hun financiën te verbeteren. Drie jaar geleden zeiden hij en zijn vrouw de arbeidsmarkt vaarwel. 'Ik leer Aziatisch koken, doe vrijwilligerswerk en reis veel. En voor de rest ben ik fulltime vader. We hebben twee jonge kinderen en zij zijn nog geen dag naar de crèche gegaan. Ze hebben ons nu nodig en we hebben nu de luxe dat we voluit kunnen focussen op ons gezin.' Aguilar en zijn gezin wonen in Eigenbrakel, maar voor hun 'pensionering' woonden ze in Dubai, waar Aguilar veel geld verdiende als duurzaamheidsingenieur. 'Helemaal in het begin verdiende ik niet veel, ik kwam zelfs op een punt dat ik helemaal blut was. Ik had schulden, moest geld lenen van mijn broer en gedurende enkele weken logeerde ik bij vrienden.' Het was het begin van een zoektocht naar financiële zekerheid en vrijheid. Toen hij in contact kwam met de FIRE-beweging, vielen alle puzzelstukken in mekaar. Om zijn schulden terug te betalen moest Aguilar hard op zijn uitgaven letten, wat ook een cruciaal onderdeel is van de FIRE-strategie. Zijn schulden betaalde hij terug in sneltreinvaart en al gauw kwam er weer meer geld binnen dan er van de bankrekening verdween. En in plaats van zijn oude leventje weer op te pikken, hield hij vast aan zijn zuinige levensstijl. Aguilar verkocht zijn blinkende auto om zich voortaan met het openbaar vervoer te verplaatsen, en het appartement werd ingeruild voor een cohousingproject met vrienden. 'Je hoeft geen kortingkoning te worden. Maar als je een groot verschil wilt maken in je financiën, moet je de moed hebben om structurele veranderingen door te voeren, bijvoorbeeld verhuizen naar een land met hogere lonen. Financiële onafhankelijkheid is een mindset.' Het geld dat hij niet nodig had, ging niet naar de spaarrekening, maar belegde hij in aandelen- en obligatie-indexfondsen - beleggingsfondsen die alleen een beursindex volgen en die daardoor veel goedkoper zijn dan de traditionele beleggingsfondsen van banken. 'Ik werd er steeds beter in om mijn uitgaven terug te schroeven, ik kreeg een promotie en een hoger loon en de financiële markten hadden de wind in de zeilen. Nog geen drie jaar later had ik een beleggingsportefeuille waarvan de jaarlijkse winst genoeg was om onze uitgaven te dekken. Vanaf dat punt bereikten we financiële onafhankelijkheid en konden we stoppen met werken.' Het levenspad van Aguilar is tekenend voor de FIRE-strategie: maximaal besparen om zo veel mogelijk geld aan de kant te zetten en dat vervolgens goed laten renderen. FIRE-adepten zetten hun geld niet zomaar op een spaarboekje. Ze zoeken naar investeringen met een hoger rendement om daar op termijn een passief inkomen uit te halen dat groot genoeg is om van te leven. De ene FIRE-adept investeert in beleggingen, de andere in vastgoed en nog een andere in een bedrijf. 'Het beleggingsluik was nog de grootste uitdaging. Ik heb me daarin echt moeten verdiepen, want je betaalt alleen maar hoge kosten als je dat overlaat aan de bank. De beleggingsindustrie bekommert zich niet om het belang voor de kleine individuele belegger. Je moet het dus allemaal zelf doen. Daarom geloof ik ook zo sterk in indexbeleggen: daar kan iedereen van profiteren, niet alleen de rijken.' Het klinkt allemaal heel eenvoudig. Toch is het niet voor iedereen weggelegd. Aguilar: 'Je moet sterk genoeg zijn om tegen de stroom in te zwemmen en een ander pad te kiezen. Je auto opgeven, afzien van een eigen huis of met je hele hebben en houden naar het buitenland vertrekken: niet iedereen kan of wil dat.' Toch gelooft Aguilar dat er voor iedereen waarde schuilt in de FIRE-principes. 'Ik besef dat ons verhaal verre van gewoon is. Onze carrière als expats in Dubai heeft echt een turbo gezet op onze inkomsten. Zo'n versnelling is toch nodig als je snel financieel onafhankelijk wilt worden. Maar de echte kracht van financiële onafhankelijkheid begint vanaf het moment dat je zelf de controle over jouw financiën neemt. Voor elke euro die je spaart en investeert, krijg je een beetje meer macht over je leven. Geleidelijk bouw je aan veiligheid en vrijheid. Elke kleine stap telt.' Maar hoe kijkt een doorgewinterde econoom naar de FIRE-beweging? 'De financiële redenering houdt zeker steek. Als je minder geld uitgeeft en meer geld opzijzet in aandelenbeleggingen, zul je op de lange termijn ook meer vermogen opbouwen dan wanneer je alles op een spaarboekje zou laten staan', zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. De meeste spaarboekjes brengen momenteel niet meer op dan de wettelijke minimumrente van 0,11 procent, voor aandelen ligt het rendement op de lange termijn eerder rond 5 à 6 procent. Dat is een gigantisch verschil. Mocht je gedurende tien jaar maandelijks 1000 euro opzijzetten op een spaarrekening met een rente van 0,11 procent, dan levert dat 120.656 euro op. Mocht je dat geld beleggen aan 6 procent, dan levert dat na tien jaar 163.879 euro op. Na 20 jaar staat er 242.648 euro op het spaarboekje en 462.040 euro op de beleggingsportefeuille. Na 30 jaar loopt het verschil al op tot 365.988 euro spaargeld en net iets meer dan 1 miljoen euro aan beleggingen. Het illustreert de kracht van de samengestelde interest. Maar zelfs met een rendement van 6 procent heb je tijd nodig. Je kunt de vermogensopbouw alleen versnellen door hogere rendementen te zoeken, maar dan wordt het heel risicovol. Of je moet nog meer geld sparen, maar dat is voor de meeste mensen onhaalbaar. 'Dat verklaart waarom veel FIRE-aanhangers naar het buitenland verhuizen. Als je naar Bulgarije verhuist, waar je slechts 400 euro per maand uitgeeft en kunt werken voor een hoog loon, dan heb je natuurlijk een grote hefboom. Maar dat is een levenskeuze die niet voor iedereen is weggelegd', zegt De Leus. De econoom ziet nog een valkuil. 'Je vermogen is niet gediversifieerd als alles in aandelen is geïnvesteerd. Dat is heel risicovol en zou ik niemand aanraden. En als je alleen maar zo snel mogelijk financieel vermogen wilt opbouwen, dan heb je geen marge om een eigen woning te kopen. En dat blijft toch de belangrijkste investering en garantie op financiële onafhankelijkheid voor wanneer je met pensioen bent.' Aguilar reageert: 'Wij bezitten zelf geen huis en dat heeft bijgedragen aan het versnellen van onze financiële onafhankelijkheid. We kunnen later altijd nog een huis kopen, dat is niet zo'n groot probleem. Nu zijn we perfect gelukkig met een huurwoning. Ik ben er 99,99 procent zeker van dat ik nooit nog geld tekortkom. Zelfs als de beurzen door een nieuwe grote depressie gaan, dan nog zal ik nooit nog hoeven te werken.'