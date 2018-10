Extrapolatie provincieraadsverkiezingen: Federale meerderheid op de wip

In tegenstelling tot bij de gemeenteraadsverkiezingen, waar vaak kartels of gemeentelijke lijsten de dienst uitmaken, nemen de partijen in hun eigen naam deel aan de provincieraadsverkiezingen. Dat geeft volgens de academici een goed beeld van de krachtverhoudingen tussen de partijen. Ze berekenden op basis daarvan een zetelverdeling voor Kamer en Vlaams parlement, met toepassing van het systeem D'Hondt en de kiesdrempel van 5 procent. Enkel in de kieskring Brussel-hoofdstad gaat die werkwijze niet volledig op.

Daaruit zou blijken dat N-VA respectievelijk negen en elf zetels zou verliezen in Kamer en Vlaams parlement. Vlaams Belang daarentegen wint respectievelijk zeven en elf zetels in beide parlementen. Groen zou er zes en acht zetels bij krijgen in Kamer en Vlaams parlement.

In Franstalig België maken Ecolo en PVDA een grote sprong vooruit. PS gaat fors achteruit terwijl het cdH en MR lichter verliezen. Een en ander maakt dat een voortzetting van de regering-Michel niet langer mogelijk zou zijn. De coalitie van N-VA, MR, CD&V en Open Vld zou slechts 73 van de 150 zetels halen.

In het Vlaams parlement daarentegen haalt de Zweedse coalitie 73 van de 124 zetels en is een voortzetting wel mogelijk. Andere constellaties zonder N-VA leveren geen werkbare meerderheid.

Het gaat om een theoretische benadering. Voor de verkiezingen van volgend jaar zal de campagne een andere dynamiek kennen, met bijvoorbeeld kopstukken die over een volledige provincie kunnen worden uitgespeeld.