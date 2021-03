De Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) reageert schamper op de extra maatregelen die de verschillende ministers van Onderwijs zondagavond hebben aangekondigd.

De scholen wordt gevraagd de speeltijden van verschillende klasbubbels zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Lessen en sportlessen moeten zoveel mogelijk in openlucht doorgaan. En ook het middageten moet per klasbubbel in de klas of op de speelplaats gebeuren, nu de refters gesloten zijn. En dat terwijl heel wat scholen maar over één speelplaats beschikken, aldus de VLVO. 'Bijzonder moeilijk te organiseren', klinkt het maandag.

Ook de vraag van de onderwijsministers om kinderen de komende twee weken niet met het openbaar vervoer, maar te voet, met de fiets of met eigen vervoer naar school te laten komen, doet bij de VLVO de wenkbrauwen fronsen. 'Beseffen onze ministers wel dat in de grootsteden de middelbare scholieren van overal komen en al maanden op overvolle bussen en trams zitten, omdat dat de enige manier is om op school te geraken?'

CLB-personeel, leerkrachten in opleiding, externe praktijkleerkrachten, verpleegkundigen en therapeuten, persoonlijke assistenten, personeel van revalidatiecentra, en tolken en doven voor slechthorenden, de zogenaamde essentiële derden, zijn de enige buitenstaanders die de school nog mogen betreden. De vrijwilligers die tijdens de middagpauze kunnen bijspringen, zijn geen essentiële derden en mogen de school niet meer binnen. Het toezicht op de klasbubbel tijdens het middageten, zij het in de klas, zij het op de speelplaats, komt dus op de schouders van de leerkrachten terecht. VLVO vindt het 'niet toelaatbaar' dat leerkrachten door die extra maatregelen geen pauze meer overhouden.

Dat het onderwijzend personeel nog niet gevaccineerd is, blijft een pijnpunt. Er zouden bovendien amper nog vervangers voor leerkrachten te vinden zijn, waardoor voor sommige leerlingen de weg naar leerachterstand open ligt, meent de VLVO.

